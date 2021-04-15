美媒：CNN製作假新聞　目的令特朗普敗走2020大選

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-04-15 00:15

美國傳媒報道，一名美國有線電視新聞網（CNN）工作人員承認，該台在2020年總統選舉中，製作反特朗普（Donald Trump）的宣傳內容，令對方連任失敗，同時協助現任總統拜登（Joe Biden）上台。

據霍士新聞（Fox News）4月13日報道，美國保守派組織「真實計劃」（Project Veritas）同日公開其卧底記者與CNN網絡技術總監切斯特（Charles Chester）的對話內容。

卧底記者偷拍與切斯特會面的片段，對方在片中用慶祝的口吻説道，「看看我們做了什麼，我們讓特朗普出局了。」「我百分之百相信，如果不是CNN，我都不知道特朗普會不會敗選。」

How sloppy is CNN that their top directors somehow keep getting caught up with Project Veritas?



This is like the fifth high-level director to be caught on camera spewing their well-known agenda over conference calls, and now breadsticks. pic.twitter.com/jjAuvbZT3T — Suburban Black Man 🇺🇸 (@goodblackdude) April 13, 2021

切斯特聲稱，CNN編造了一個質疑特朗普健康狀況的故事。「我們請來很多醫務人員，讓他們講一個完全屬於猜測的故事，特朗普的神經系統受到了損傷，而且他的神經正在衰退，他不適合（當總統）。」「我們創作了一個連自己都一無所知的故事。」

對於拜登，切斯特則表示，「我們總是會播放他慢跑的鏡頭，他戴着太陽眼鏡，讓他顯得年輕、精力充沛。」

特朗普與CNN向來不和，雙方多次在公開場合互相抨擊，而他在上任後多次批評CNN為「假新聞」、「荒謬至極」，更在2020年度傳媒午宴亦將CNN排除在外。