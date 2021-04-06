特朗普卸任後設新辦公室　內部照片曝光

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-04-06 21:33

卸任後的美國前總統特朗普（Donald Trump）依然備受外界關注，他新辦公室的照片4月5日曝光後，美國媒體對其中的細節進行了詳細報道。

《紐約郵報》（New York Post）報道，該照片由特朗普前顧問米勒（Steven Miller）於4月5日在Twitter發佈。

Just had a terrific meeting with President Trump! pic.twitter.com/jGyAnURAky — Stephen Miller (@StephenM) April 5, 2021

當天，米勒在海湖莊園特朗普的新辦公室與其會面，隨後將兩人在其新辦公室的合影上傳至Twitter，並配上文字「剛剛和（前）總統特朗普先生進行一次美妙的談話」。

特朗普坐在一張與白宮橢圓形辦公室風格相仿的桌子後面。桌子上擺放着一副眼鏡和一份打開着的《華爾街日報》。報道稱，特朗普在公眾面前很少戴眼鏡。報道稱，在桌子上的電話後面似乎有一瓶他最愛的無糖可口可樂。

報道稱，可以看見一張總統山的照片掛在牆上。特朗普此前曾考慮把自己的頭像也雕刻在山上。

報道又稱，在這位前總統的桌子上還放着一大塊當時他用來建造美墨邊境牆的金屬紀念品，這個紀念品於2019年4月特朗普訪問加州卡萊克西科時被製作成獎盃形狀並贈予給他。

最後報道還注意到，在特朗普身後左邊的小桌子上擺放着特朗普本人的小雕像，而另一張桌子上則擺放着他家人的照片。