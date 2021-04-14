法國小鎮Facebook專頁突無辜被刪　全因名字出事？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-14 20:15

法國東北部摩塞爾省（Moselle）一個小鎮的官方頁面近期意外遭臉書官方刪除，直到13日才恢復，原因竟是臉書演算法把小鎮名稱「Bitche」與英文中的侮辱性詞彙搞混。

法國小鎮比特克（Bitche）有約5000人口，靠近德國邊境，當地首長奇佛（Benoît Kieffer）表示，臉書上月19日突然將該鎮的專頁「Ville de Bitche」刪除，原因竟是Bitche違反申請臉書專頁的條件。

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奇佛在聲明中指出「我們小鎮的名字似乎被誤解了」，暗示它被誤認為成一個帶有貶義的英文詞彙「Bitch」。比特克鎮迅速向臉書提出申訴，要求恢復原本有2350多名追蹤者的粉專，同時在此期間為與居民保持聯繫，當地政府又創建另一個頁面，更直接將名稱改為市政廳加上郵政編號的「Mairie 57320」，以防再次鬧出烏龍。

數周後，臉書官方承認自家演算法做出「不正確的分析」，發言人13日表示他們在發現錯誤後，已迅速恢復比特克鎮的頁面。

對此，奇佛表示這體現了自動管理工具的不足和侷限性，強調「只有人眼才能做出真正的評估」，不過臉書法國分部的負責人已與奇佛聯絡並致歉，奇佛還邀請對方和臉書創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）前往比特克鎮「觀光」。

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