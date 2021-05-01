波蘭考古學家發現首具孕婦木乃伊　生前懷孕26至28週

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-01 04:03

波蘭考古學家發現世界首具保存完好的孕婦古代木乃伊。這具木乃伊原本被認為是一名男子，但X光和電腦測試結果顯示，木乃伊是一名20至30歲的孕婦，生前已經懷孕26至28週。研究結果4月29日刊於《考古學雜誌》。

1826年，華沙大學創建古物收藏系列時，這具木乃伊被運到波蘭，後來收藏於波蘭國家博物館。一直以來，考古學家都相信木乃伊是古埃及一位男祭司，生於公元前1世紀至公元1世紀。

2015年，華沙木乃伊項目的科學家開始一項研究，利用科技檢查波蘭國家博物館的古物。考古學家奧瓦雷克—希爾克（Marzena Ozarek-Szilke）檢查木乃伊的電腦掃瞄時發現了奇怪的地方。她說，看着木乃伊的小骨盆時，她對內裏的東西感興趣，「我覺得我看到了一隻腳」。她請同為考古學家的丈夫看看，身為父親的他都認為是一隻腳，於是整個故事開始說得通了。

奧瓦雷克—希爾克接受美聯社訪問時提到，最初感到意外的是發現木乃伊沒有陰莖，但有乳房和長髮，然後就察覺是孕婦，「當我們看到（胎兒的）小腳和小手時，我們真的很驚訝」。

考古學家不清楚這位孕婦的死因，但奧瓦雷克—希爾克認為可能與懷孕有關。華沙木乃伊項目的主任埃斯蒙德（Wojciech Ejsmond）表示，科學家將進一步研究木乃伊，查明死因，了解為什麼胎兒存留於木乃伊內。