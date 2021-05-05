農夫嫌石碑阻礙耕種搬其到別處　竟意外把法國國土「割讓」比利時

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-05 18:47

比利時一名農人日前在農作時，竟無意中「重劃」200年前立下的法國與比利時兩國的邊界，間接導致比利時的埃爾克利訥自治市（Erquelinnes）面積變大，而法國的羅克河畔布西尼市（Bousignies-sur-Roc）則因此變小。

據報道，該農夫似乎是為了避免這塊界碑擋住自己的拖拉機，因此擅作主張將其搬動到距離原處約2.29米遠的地方，絲毫不知自己移動的界碑非同小可（點擊放大瀏覽相關照片）▼▼▼

對此，埃爾克利訥自治市的市長拉沃（David Lavaux）打趣地表示該農民把比利時的領土增大了、法國則因此縮小，稱「這不是好主意」，並開玩笑稱「我個人是很樂意見到我的市變大，但是羅克河畔布西尼的市長可不會同意」。而羅克河畔布西尼市長韋洛內克（Aurélie Welonek）也開玩笑稱「我們不該因此爆發新的邊境戰爭」。

據悉，比利時政府打算先跟該農民談談，並試圖請他將界碑移回原處，以求小事化無，但若交涉無果，這起事件可能就會上升到外交層級，屆時將會召開法比邊界委員會，此會上次召開已經要追溯到1930年。

法比兩國的國界線長約620公里，依據來源是法蘭西王國與荷蘭聯合王國在1820年簽訂的《克特雷特條約》（Treaty of Kortrijk），此塊界碑從那時就一直屹立至今。

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