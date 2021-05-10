自稱被外星人綁架52次　英國女稱親身接觸　留下瘀痕有相為證

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-10 22:34

英國布拉德福（Bradford）一名50歲女子自稱曾被外星人綁架超過50次，過程中不僅有親密接觸，身上還留下瘀傷及手指印；此外，她也透過自己繪製的一幅畫，向外界揭開外星人的真實長相。

據英國《每日星報》報道，50歲寶拉史密斯（Paula Smith）透露，1982年僅11歲的她首次遇見外星人和飛碟，甚至和對方有了親密接觸。

多次回來找她 還向她展示外星技術（點圖了解更多）▼▼▼

「我當時一個人在樹林裡，眼睛適應黑暗後，看到一個長着一條『手臂』、狀似迴旋鏢（Boomerang）的東西」，而手臂就像是螺旋槳葉片，末端有兩盞藍色、綠色的燈，至於飛碟則是黑色的，高、寬約30英尺（約9公尺），並以每小時1英里（約1.6公里）速度順時針旋轉。

然而寶拉竟因此失蹤4個小時，「我的家人說我失蹤，但我什麼都不記得」，自此之後外星人便不斷來找她，還帶她坐上飛碟展示不同的技術，「他們給我看一部片，起初有條美麗的河，後來變成黑色，藍色的天空同時也成血紅色」，隨後寶拉臉上還被留下三角形瘀青痕跡，手上也有多個手指印。

歷經52次超自然事件的寶拉擔心大家覺得她瘋了，因此從沒告訴過任何人這些經歷，過程中她也創作出一幅銀色外星人畫，讓大家了解外星人的長相。她形容被抓的過程時說：「沒有警告，以及我感覺不到什麼事情將發生，它就這樣發生。」至於回到地球後她怎麼過，她說：「我所能做的就是如常生活，否則我會瘋掉。」

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