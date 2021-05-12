日本「美魔女選美」單親媽勇奪亞軍　與19歲女兒合照似足姊妹爆紅

環球趣聞
撰文：
最後更新日期：

日本凍齡媽媽的美貌震驚眾人！一名現年40歲的日本媽媽，超高顏質及逆齡外表讓人絲毫看不出歲月痕跡，而她有一名19歲的女兒，2人站在一起難以分辨誰是媽媽、小孩，樣貌宛如姊妹，也因此在日本國內爆紅，一路紅到海外。

該名婦人名為「川端歩」，她的五官精巧秀氣，擁有水汪汪大眼及櫻桃小嘴，留着一頭中長直髮，皮膚吹彈可破，絲毫看不出已經40歲，平時有在運動、練瑜伽的她，身材維持得玲瓏有緻，無法想像已育有一名19歲的女兒，而她近日剛幫女兒過完生日，曬出2人合照時，竟難以分辨究竟誰才是媽媽、女兒，讓眾多網友驚艷不已，一度以為是姊妹。

點圖看看二人合照及更多川端歩的美照👇👇👇

+21
+21
+21

川端歩日前參加《日本國民美魔女大賽》，憑着亮麗姿色奪下亞軍，瞬間在日本國內爆紅，她在節目過後受訪表示，自己大學期間意外懷孕，因此決定休學結婚生子，未料26歲時便結束婚姻，轉變身分成為一名單親媽媽，一肩扛起養育女兒的責任，而她離婚後便重返校園，邊念書邊撫養女兒長大。

雖然帶着女兒，但川端歩的姣好姿色及曼妙身材，讓她身邊追求者源源不絕，不過川端歩回應，目前只想好好享受單身生活，以及專心照顧女兒，並不急着想踏入下一段婚姻，她也大方分享自己的保養祕訣，平時注重防曬及保濕，每週都會泡2次澡促進血液循環，並練習瑜伽，保持固定運動習慣。

【同場加映】40歲以上最美名人民調出爐　51歲Jennifer Lopez美魔女凍齡有術（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+6
+6
+6

【同場加映】唱《誰說我不在乎》捧紅郭富城　52歲台女歌手陳艾湄凍齡樣惹熱議（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+18
+18
+18
銀座傳奇媽媽桑工作揭秘　腦記過千客人資料　過年要寄2萬張賀卡
日本夜總會小姐逆轉人生　成上流媽媽住大別墅　卻對老公做這件事
日男同媽咪極親密　同居女友懵盛盛　最後驚揭「媽咪」竟然係……
患極罕怪病、歌手夢碎、離婚　日本單親媽媽坎坷人生因兒子變動聽
日本爆紅「醜萌」姊妹花　多得媽媽「出賣」長大後畫風突變唯美？
日本媽媽請工人後生活曝光　仍要自己洗廁所餵BB　煮埋飯畀姐姐食

延伸閱讀：

投訴道路坑洞遭冷處理　男怒畫「超巨綠GG」政府秒修補

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。