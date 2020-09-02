日本夜總會小姐逆轉人生　成上流媽媽住大別墅　卻對老公做這件事

阿泉，35歲，是日本神奈川的一位全職太太。阿泉的丈夫經營一家海濱浴場並做一些房地產生意，收入很不錯。平時阿泉就在丈夫的海濱浴場組織太太圈聚會，參與的基本都是同年齡段的家庭主婦。大家在ins上認識，生了孩子之後才見面，成為了彼此的朋友。

阿泉說，把大家聚在一起，主要是為了交換信息。有時候一起聊聊葷段子，吐槽吐槽自家的老公。對於養育小孩子，阿泉也有一些自己的心得：「孩子雖然小，但是會很努力地表現自己，所以必須要儘量平等地對待孩子。」

實際上，阿泉的家庭是一個重組家庭，丈夫離婚前有兩個孩子，自己也有一個孩子，已經12歲上初二了……

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這就是江之島阿泉的一家。

每個全職太太為了孩子都很不容易，希望所有的夫妻能夠給予對方一份理解。互相體諒彼此不易，一起努力經營出一個幸福美滿的家庭吧！

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