日本疫情︱無人島人在野　三男子為避疫去九州荒島生活一個月

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-05-23 08:02

最近日本新冠肺炎（COVID-19）疫情令人有些擔心，如果真的很怕中獎，日本東京的一名男子的做法可能相當驚人！在去年日本第一次宣布警急事態宣言時，住在東京的三位男子為了達到完全「自我隔離」發起了到九州的一處無人島生活一個月，猶如真人版「動物森友會」！究竟是怎麼回事呢？一起來看看吧！

為了解決交通問題，三人在上島前，向附近漁民交涉後，並向農民買了一隻雞，以便抓不到魚的還能解飢的糧食。三人準備的簡單生活器具有：水、帳篷、廚具、捕魚器、開山刀及太陽電熱板等。接下來我們就來看看他們這一個月發生了什麼事吧！

▼▼▼東京三男子為了隔離前往無人島生活▼▼▼

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展開無人島生活

抵達無人島後，他們開始自給自足生活，搭起帳篷，尋找浮木以生火，並且展開了第一次的抓魚活動。一開始進行地很順利，但夜晚風雨交加，吹垮他們的帳篷。隔天一早，他們另尋住處，在尋找棲身之地時，發現了一座廢棄的學校，原來無人島以前還有人在活動。尋尋覓覓最後，終於找到能遮風避雨的洞穴，再度開啟他們的第二個生存地。

在無人島上，沒有電子產品，三人突發奇想自創各種挑戰遊戲-矇眼猜魚：他們把魚切成生魚片矇眼猜魚的種類，最終勝利者，回本島後要請喝酒。體能挑戰-將漂浮木、石頭、繩子製作成健身器材，並參照原始人服飾用葉子製作衣服。

三人在無人島上居住了一個月，島上除了自己搭建帳篷，生火自炊、取暖，在海裡洗澡甚至自己挖鑿溫泉來泡，其中一位けん（KEN）表示在無人島上自給自足的滿足感及成就感是在東京無法得到的。目前三人皆已回到日本本島，但他們的故事還沒結束，けん（KEN）把無人島生活記錄放上Youtube頻道：wasshoi/お魚(sakana)わっしょい以及推特上，希望可以藉此影響到更多人，能回歸自然，找回淳樸的生活態度。

▼▼▼日本的新冠肺炎疫情近況▼▼▼

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因為疫情而找回放慢步調的我們

看了三人的無人島生活後，讓筆者也想回到最簡單最淳樸的大自然生活，現代雖然科技進步，但人與人之間好像失去了溫度，每天看着別人的生活過的很豐富，卻忘記了自己與自己對話。三人經過這段時間的相處，友誼一定變得更加深厚，各位讀者們！趕快聯絡你想見的人，邀約他們一起來一段大自然之旅，放下手機，你會發現這世界美好的事物比你眼前還要更多呢！

同場加映：東京3間酒店疫情變陣吸客 住客化身文豪寫作、與動漫人物同眠▼▼▼

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