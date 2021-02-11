現實版《劫後重生》上演　3名古巴人受困無人島33天靠椰子維生

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-11 16:56

美國海岸警衛隊（USCG）8日在巴哈馬一個無人島上，發現三名受困33天的古巴人，據了解，受困期間，他們大多仰賴椰子、海螺和老鼠過活，令救援人員相當訝異。

USCG飛行員比徹（Riley Beecher）表示，8日在執行例行任務時，注意到該島上有人揮舞着旗幟，當他低空折返時，才發現島上有人受困。但礙於直升機燃料不足，因此無法立即救援，只能放下水、食物和以便進行對話的收音機。

比徹說，「不幸的是，我們沒有人會說流利的西班牙語，但靠着我的破西班牙語，我能知道他們來自古巴，且需要醫療協助。他們確保強調自己已經受困在該島上33天」。

這三名古巴人分別是一名女子和兩名男子，他們向海岸警衛隊官員說，他們在船沉後游泳到該島上。據了解，此三人在島上透過椰子來獲取養分，另外還以老鼠和海螺為生。

這三人最終於9日被直升機救出，並被送至佛州的醫療中心救治，所幸都沒有受到很嚴重的傷。救援人員表示，他們從未見過這種狀況，從沒遇過能受困在一個地方這麼久的人。

這個無人島為巴哈馬環礁的一部分，距離古巴很近，受到美國海岸警衛隊的監控，以尋找試圖入境美國的滯留難民。

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