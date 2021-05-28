英國王室丨凱特為何「扮公主」會見女童？背後原因好暖心

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-28 17:17

英國凱特王妃（Catherine, Duchess of Cambridge）5月27日在蘇格蘭霍利魯德宮（Palace of Holyroodhouse）接見患癌女童斯內登（Mila Sneddon）。凱特身穿粉紅色的連身裙、裝扮成「公主」的模樣，為的是兌現她與斯內登2020年的約定。

英國威廉王子妻子凱特5月27日在蘇格蘭霍利魯德宮與5歳患癌女孩斯內登見面。（Reuters）

英國2020年因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而實施封城，凱特同年舉辦相片展覽，展示民眾在英國第一次封城時的生活。斯內登是其中一張相片的主角。罹患白血病的她因國家防疫措施無法與父親待在一起。相中的她接受化療，隔着玻璃窗「親吻」父親。

凱特在展覽選好100張照片後便與斯內登通電話。斯內登問凱特有沒有「公主裝」，又稱自己最喜歡的顏色是粉紅色。二人約好日後見面，凱特稱屆時會為她穿粉紅色裙子。

凱特5月27日在訪問蘇格蘭的行程中兌現承諾，邀請斯內登及其家人到霍利魯德宮見面。凱特對斯內登說，想用力緊緊擁抱她，又稱讚她的裝扮。

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