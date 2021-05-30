美國報復旅遊潮下　乘客不肯戴口罩兼打人　機艙如同暴動現場

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-30 18:28

美國已經有4成人口完成兩劑疫苗接種，這也使得五月底的國殤日假期，在全美各地出現「報復旅遊潮」，旅客紛紛開車、搭飛機出門渡假，只是還是有人不肯聽勸戴口罩，甚至出拳毆打空中服務員。

飛機上演全武行，乘客大打出手，美國國殤日連續假期，旅客回流，大家脾氣似乎也很暴躁。

西南航空空服員工會主席：「這些人對空服員口出穢言，亂拉名牌吊繩侵略性很強，我們得面對宛如暴動場景的狀況。」航空公司發現，最近衝突場面愈來愈常上演，甚至有空服員被乘客打斷兩顆牙，當場鮮血直流，而大部分暴力事件，都和旅客不願意戴口罩有關。

美國運輸安全管理局代理局長拉喬伊：「我們想傳達很清楚的訊息，任何人在機上或機場作亂，將被罰錢甚至遭起訴。」

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為什麼旅客人流爆增？原來是因為全美4成人口，完成兩劑疫苗接種，許多人一年多來不能出遊，現在決定一次玩個夠。旅客：「去年一整年都沒出去玩，很珍惜今年終於可以旅行。」美國汽車協會主管辛克萊：「壓抑太久導致需求超高，關在家一年後，人們太想出門旅行了，這就叫做報復旅遊。」

這波「報復旅遊潮」，不只機票大賣，開車出去玩的人也變多。CNN記者：「美國汽車協會預估，超過3700萬美國人將開車上路，比起疫情重創的2020年，多了60%。」儘管燃油價格來到七年高點，每加侖來到3美元，大家還是搶著上路，把握久違的自由。

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