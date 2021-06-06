非洲「英雄鼠」柬埔寨掃雷5年後榮休　曾發現逾百地雷與炸彈

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-06 20:44

一隻在柬埔寨進行探測地雷5年且表現十分出色的非洲巨頰囊鼠（African Giant Pouched Rat）Magawa即將退休。這隻「英雄鼠」5年內發現了超百枚地雷和炸彈，曾獲頒獎章。

訓練牠的機構來自比利時，名為APOPO。組織方面稱Magawa將滿7歲。過去5年，牠一共發現71個地雷與38個未爆的炸彈。這讓多達22.5萬平方米的地方，被確認完全沒危險。

APOPO駐柬經理海曼（Michael Heiman）稱：「Magawa是有點累了，最好的做法是讓牠退休」。他說：「儘管牠健康仍良好，但已到了退休年齡，且行動明顯放慢了。」

來自非洲坦桑尼亞（Tanzania）的Magawa是非洲巨頰囊鼠，這種動物的預期壽命為8年。

圖為英國救助患病動物民眾醫務所（PDSA）提供的照片。相中名為Magawa的非洲巨鼠在柬埔寨暹粒拍照，頸上配戴組織所頒的金牌，表揚牠在發現炸彈及地雷方面的成就。（AP）

牠雖起普通老鼠體型大得多，但因體重夠輕，即使經過埋有地雷的地方，都不會引致爆炸。此外這種老鼠非常聰明，工作速度高，牠搜索一片網球場那麼大的土地只需30分鐘，換了是人類使金屬探測器，則可能需要4天。

Magawa在2020年9月曾獲頒英國「救助患病動物民眾醫務」（People's Dispensary for Sick Animals， PDSA）頒發的金牌。它被稱為動物界的「喬治十字勳章」，將它授了Magawa以表彰牠「恪盡職守，拯救生命」。