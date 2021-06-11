G7峰會｜吉爾散發正能量　外套有印LOVE字樣傳遞希望訊息

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-11 19:41

美國總統拜登（Joe Biden）展開就任以來首次海外訪問。美國第一夫人吉爾（Jill Biden）透過身穿的外套背面向全世界傳達一個簡單的訊息：愛（LOVE）。

路透社6月11日報道，吉爾談到背面印着大大「愛」字樣的黑色外套時説：「嗯，我認為我們帶來了來自美國的愛。」她說：「這是一個全球會議，我們試圖讓全球團結起來。我認為這是現時所需要的事情，經過今年的大流行之後，所有國家的人都有一種團結感，能夠感受到希望。」

拜登首次外交之旅的第一站是英國，參加6月11日至13日在英國康沃爾（Cornwall）舉行的七國集團（G7）領導人峰會。會議開幕前，英國首相約翰遜（Boris Johnson）攜妻子西蒙茲（Carrie Johnson）接見拜登和吉爾，雙方首先進行會面。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）將於溫莎堡招待拜登夫婦茶聚。吉爾表示，他們很期待覲見女王。

吉爾不是第一位使用外套傳遞訊息的美國第一夫人。2018年，美國時任總統特朗普（Donald Trump）的妻子梅拉尼婭（Melania Trump）穿着一件寫着「我真的不在乎，你呢？」（I don't really care do u?）的外套參觀德州的一個移民兒童收容所。