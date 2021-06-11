G7峰會｜七國領導人聚首一堂　抗疫以外還會談什麼政經大事？

即時國際
撰文：
最後更新日期：

七國集團（G7）領導人6月11日一連三日將於英格蘭康沃爾郡（Cornwall）會面，是自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來首度面對面碰頭，也是美國總統拜登（Joe Biden）和日本首相菅義偉就任以來第一次的七國集團峰會。這個富國俱樂部今年到底要談什麼？

七國集團是由美國、英國、加拿大、法國、德國、意大利和日本組成，歐盟代表也會參與。今年韓國、南非和澳洲都獲邀出席，至於同樣獲邀的印度則以視像形式與會。

東道主英國首相約翰遜（Boris Johnson）特意選址海濱度假勝地卡比斯貝（Carbis Bay）招待貴賓。除了將參觀環保旅遊景點伊登項目（Eden Project）以外，他們會享用到名廚以當地食材炮製的新鮮菜餚，還獲英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）設宴款待。

只是上述行程都只是配菜，主菜還是會議室內所談的政經大事。作為疫情以來首次面對面峰會，抗疫自然是各國關心的頭等事項。峰會前夕，約翰遜率先宣布七國將捐出10億劑疫苗，其中一半來自美國，1億劑來自英國。實際如何分配和執行，就要看七國得出的結論。根據彭博社引述的峰會聲明草案，七國還提出透明調查疫情起源。從疫情復蘇以及預防未來的疫情都會是他們關注的重點。

七國領導人將於峰會第二日討論外交政策，議題相信離不開俄羅斯和中國。拜登啟程前曾表明，出訪歐洲是要向俄中表明美歐關係緊密特別是他最後一站將於瑞士日內瓦會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。面對中國崛起，基建和商業投資流入歐洲，美國也自然有意拉攏歐洲盟友應對北京對民主的威脅。澳洲、韓國和印度同樣獲邀出席峰會，反映七國集團絕對沒有輕視亞太戰略。

英國廣播公司（BBC）引述分析指出，峰會公報幾乎肯定將對中國新疆人權問題、對台灣政策，以及俄羅斯對烏克蘭的威脅等問題提出批評，但是否會公布具體行動計劃則有待觀察。

七國集團財政部長上週簽署具歷史意義的文件，就全球最低企業稅率達成共識，被視為重回多邊主義的象徵，與拜登宣布的「美國歸來」不謀而合。各國承諾設定至少15%的全球最低企業稅率，打擊避稅行為。雖然細節待定，但七國領導人或仍然將視此為合作新時代的開始。

氣候變化同樣將會是峰會的議題。七國環境部長上月同意修訂減排目標，限制全球氣溫上升至攝氏1.5度以內。七國也將承諾年底前停止直接資助窮國的燃煤發電廠。雖然一直冷待環境問題的美國前總統特朗普（Donald Trump）不再會是「攔路虎」，討論氣候問題時將較順利，但英國《衛報》估計，疫情、疫苗和全球最低企業稅率等議題更加迫切，氣候問題最終只會淪為聯合公報枯燥乏味的措辭。

G7峰會｜七國集團將承諾捐10億劑新冠疫苗　半數來自美國
拜登與約翰遜會晤　美國與英國簽署新版《大西洋憲章》
拜登訪歐｜拜登：要向俄中表明美歐關係緊密
美歐峰會｜聲明草案列期限解決貿易爭端　德媒：美國駁回歐盟提議
圖片故事｜回顧G7峰會歷屆會議名場面　領導人微妙互動被捕捉
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。