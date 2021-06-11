G7峰會｜七國領導人聚首一堂　抗疫以外還會談什麼政經大事？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-11 11:13

七國集團（G7）領導人6月11日一連三日將於英格蘭康沃爾郡（Cornwall）會面，是自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來首度面對面碰頭，也是美國總統拜登（Joe Biden）和日本首相菅義偉就任以來第一次的七國集團峰會。這個富國俱樂部今年到底要談什麼？

七國集團是由美國、英國、加拿大、法國、德國、意大利和日本組成，歐盟代表也會參與。今年韓國、南非和澳洲都獲邀出席，至於同樣獲邀的印度則以視像形式與會。

東道主英國首相約翰遜（Boris Johnson）特意選址海濱度假勝地卡比斯貝（Carbis Bay）招待貴賓。除了將參觀環保旅遊景點伊登項目（Eden Project）以外，他們會享用到名廚以當地食材炮製的新鮮菜餚，還獲英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）設宴款待。

只是上述行程都只是配菜，主菜還是會議室內所談的政經大事。作為疫情以來首次面對面峰會，抗疫自然是各國關心的頭等事項。峰會前夕，約翰遜率先宣布七國將捐出10億劑疫苗，其中一半來自美國，1億劑來自英國。實際如何分配和執行，就要看七國得出的結論。根據彭博社引述的峰會聲明草案，七國還提出透明調查疫情起源。從疫情復蘇以及預防未來的疫情都會是他們關注的重點。

七國領導人將於峰會第二日討論外交政策，議題相信離不開俄羅斯和中國。拜登啟程前曾表明，出訪歐洲是要向俄中表明美歐關係緊密，特別是他最後一站將於瑞士日內瓦會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。面對中國崛起，基建和商業投資流入歐洲，美國也自然有意拉攏歐洲盟友應對北京對民主的威脅。澳洲、韓國和印度同樣獲邀出席峰會，反映七國集團絕對沒有輕視亞太戰略。

英國廣播公司（BBC）引述分析指出，峰會公報幾乎肯定將對中國新疆人權問題、對台灣政策，以及俄羅斯對烏克蘭的威脅等問題提出批評，但是否會公布具體行動計劃則有待觀察。

七國集團財政部長上週簽署具歷史意義的文件，就全球最低企業稅率達成共識，被視為重回多邊主義的象徵，與拜登宣布的「美國歸來」不謀而合。各國承諾設定至少15%的全球最低企業稅率，打擊避稅行為。雖然細節待定，但七國領導人或仍然將視此為合作新時代的開始。

氣候變化同樣將會是峰會的議題。七國環境部長上月同意修訂減排目標，限制全球氣溫上升至攝氏1.5度以內。七國也將承諾年底前停止直接資助窮國的燃煤發電廠。雖然一直冷待環境問題的美國前總統特朗普（Donald Trump）不再會是「攔路虎」，討論氣候問題時將較順利，但英國《衛報》估計，疫情、疫苗和全球最低企業稅率等議題更加迫切，氣候問題最終只會淪為聯合公報枯燥乏味的措辭。