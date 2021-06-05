Facebook「封殺」特朗普　另一方面「寬以待己」？

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-05 23:46

美國前總統特朗普（Donald Trump）被指透過集會和在社交媒體發文，煽動支持者在1月6日衝擊國會。外界認為包括Facebook在內的社交媒體沒有及時阻止有害資訊瘋傳。Facebook在6月4日以行動回應，宣布特朗普的帳號2年不能使用、Facebook亦修改政策，但有美媒稱，這或不能阻止同類暴力事件再發生。

Facebook：圖為美聯社發布日期為2021年4月23日的設計圖片，顯示Facebook的標誌。（AP）

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）2020年5月19日稱，社交網絡在決定是否移除用戶貼文內容方面有很高的標準，惟當一篇貼文或會導致民眾受身體傷害時，Facebook會行動。這句話應該適用於國會暴亂，但Facebook沒有做出相應的行為。

事件中有5人死亡，其中一名是國會警察。外界覺得Facebook沒有及時移除煽動暴力的內容，也沒及時封鎖特朗普帳號。路透社1月9日稱，社交媒體當時太遲行動，也做得太少。

特朗普或再來一次？

美國新聞網站Recode於6月4日稱，Facebook的2年「禁特令」，沒決定未來是否讓特朗普重返平台。倘特朗普再參選總統，他是否能使用Facebook？公司沒就此提供答案。因此長遠而言，Facebook現時的措施未能禁止特朗普將來再透過Facebook煽動民眾、引發暴力事件。

衝擊美國會：圖為2021年1月6日，美國時任總統特朗普支持者闖入國會。（AP）

拒調查自身責任

Facebook在內的社交媒體被指有份令暴力加劇，已非它們第一天面對的責難。惟Facebook於6月4日說，衝擊國會事件的責任在叛亂份子和鼓勵叛亂份子的人身上。它稱獨立調查員和政治界人士，是調查社交媒體角色的最適當人選。而Facebook不會自行調查它在事件中的責任。

特朗普並非唯一一名會在Facebook上發表激進言論的用戶，其他用戶，如激進份子、種族主義者或恐怖份子等，亦有可能會在平台上鼓吹暴力。如果Facebook不先自行檢視它在國會暴亂一事扮演的角色、汲取教訓，儘快推出措施因應，同類的暴力事件或會再次發生。

Facebook：圖為路透社發布日期為2019年12月2日的設計圖片，顯示Facebook的標誌。（Reuters）

有些人可被「放生」

Facebook本來規定，可保留違反其規則、但對公眾討論有足夠重要性的內容。惟這些內容得以保留，往往是因為它們是由政治界人士發布，令民眾覺得Facebook在給予政治界人士特權，讓他們可任意發言。Facebook於6月4日指會改變這規定，不再提供「特權」。

Facebook卻仍想有自己的空間去監察用戶發文。它保留權力，當再有政治界人士發布冒犯或危險的內容時，它仍可決定是否為他們破例。因此Facebook將來或依然不會移除可能會引致暴力事件的內容，令歷史有機會重演。