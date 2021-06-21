抖音遮臉網紅「你的小夢」靠性感短裙照爆紅　手滑洩真面目惹熱議

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-21 12:50

中國近年來直播平台興起，捧紅許多外貌姣好、有才華的素人，抖音正妹網紅「你的小夢」就憑著性感火辣的身材打開知名度，帳號累積近40萬粉絲追蹤，然而卻極少在照片中露臉，近日疑似拍攝時開啟「原況照片」功能，意外曝光真面目，掀起熱議。

「你的小夢」經常在抖音分享日常點滴，從不私藏個人美照，也會拍短片扭腰熱舞，打扮則從極短連身裙到少女風格都有，大方露出修長美腿、小蠻腰，勻稱曲線擄獲大票男粉絲的心，不過總習慣以手機遮臉，或是利用口罩墨鏡等配件，隱藏真面目，勾起網友好奇心。

而近日，「你的小夢」的1張自拍在陸網瘋傳，疑似是拍攝過程中，不小心開啟手機內建的「原況照片」功能，意外錄下她藏在螢幕後的模樣，眼睛微瞇略顯無神外，嘴巴微張似乎還有暴牙，讓網友幻想瞬間破滅……（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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網友心碎直呼「我心裡的傷，無法分享」、「抖音現在有些女的不知道怎麼了」、「嚇得我吃飯噎住了」、「怕了」、「治好了我的自卑」。

但也有不少網友認為，「你的小夢」本來就是主打身材好，況且對方從來沒有露過臉，粉絲應該多少心裡有底，「起碼身材是真的，不像我，兩樣都沒有」、「看起來是素顏，化了妝應該還行」、「本來就是賣身材，沒什麼好扒的」、「我啥都沒有，我不配評判她」。

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