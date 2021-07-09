歐國盃｜英格蘭若捧盃政府擬增一日假期　籲彈性處理遲到員工

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-07-09 10:57

英格蘭相隔55年再度打入主要足球賽事決賽，球迷高呼「足球要回家了」。英國《太陽報》7月8日報道，如果英格蘭最終贏得歐國盃，英國首相約翰遜（Boris Johnson）考慮宣布8月增加一日銀行假期。

球迷希望7月11日決賽翌日能夠放假慶祝，但報道稱，約翰遜認為時間倉卒，傾向將假期定於下月。

被問到如果英格蘭捧盃7月12日會否定為銀行假期時，約翰遜回應稱，「我認為那是『玩命』（tempting fate），故且看看有什麼事情發生吧。」他的發言人隨後補充道，不想斷言週日的賽果，他們當然想英格蘭勝出，之後將適時制定計劃。

可以預料的是，球迷於決賽當晚可能通宵達旦慶祝。唐寧街也呼籲僱主彈性處理，容許員工遲到甚至請假。約翰遜發言人稱：「如果可以的話，我們會想有能力的僱主考慮彈性處理，但我們認為不同商家和公司都有所不同。」

《電訊報》報道，有僱主已經向員工表示他們12日可以遲到，也有小學向家長表示，學生12日遲到不會於出席表紀錄為「遲到」。

圖為2021年7月7日，英國首相約翰遜和妻子以及威廉王子到球賽觀賞歐國盃英格蘭對丹麥的四強賽事。（AP）

球迷為了歐國盃決賽「儲糧」，啤酒、汽水、沙律和烤肉需求大增，超級市場供應鏈面臨壓力。英國第三大超市集團Asda表示，預計週末將出售逾4,500萬包啤酒和逾100萬個薄餅。