日本東京高空浮現「巨型人頭」氣球太驚嚇？　夜晚還會閃閃發光

東京奧運快將開幕，日本一個當代藝術團隊「Me」就設計了一個「巨型人頭」氣球，近日在東京澀谷區升空，以迎接奧運開幕。這個「詭異」裝置藝術既有不少人讚賞，也讓部份人覺得有些驚嚇，引來熱議。當地片段顯示，原來氣球在晚上還會閃閃發光，也讓一些網民笑指「晚上更睡不着了」。



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這個藝術品自7月16日在東京的公園升空以來，就成為當地熱話，不少民眾時時刻刻關注氣球的動向，「人頭氣球」更成為日本的Twitter熱門關鍵詞，但也有不少網民笑指這個氣球猶如著名漫畫家伊藤潤二恐怖漫畫作品「人頭氣球」的現實版，覺得太嚇人。

▼「巨型人臉氣球」在晚上還會發光▼

▼從遠處望去，人頭不斷閃閃發光▼

這個項目是「Me」團隊與東京都政府及其他機構組織的合作，以配合東京奧運開幕。裝置藝術靈感來自於團隊成員荒神明香在初中時的一個夢，據日媒報道，她當時看到一張人臉像月亮一樣漂浮空中，但不記得那是一張什麼樣的臉，令她覺得是一種預感，「給了我勇氣去做如此離譜的事情。」

這個人頭氣球的面孔原型來自真實的人，且是從公開徵集之中選出，據報道，來自世界各地有1,000多人申請參加這個項目，年齡從0歲到90歲不等。