東京奧運開幕在即　各地代表服陸續亮相　美國隊服還暗藏裝置

東京奧運會即將開幕，美聯社7月20日報道，隨着東京奧運會即將於7月23日開幕，各方運動員的開幕禮服裝也相繼亮相，專家還講述奧運服裝的變遷歷史。



國際奧林匹克歷史學家協會執行委員會兼前主席瓦萊欽斯基（David Wallechinksy）稱，早期的運動員開幕禮服裝非常隨意，人們只是按照自己的想法進行穿着，如果一個隊伍想穿得一樣也可以。

瓦萊欽斯基說，他曾經還在一部檔案電影中發現了一張圖片，上面顯示1924年一位英國人在法國夏蒙尼舉行的冬季奧運會遊行中高舉掃把。

+ 4

奧運服裝曾是「自選」

跟據學者的說法，一開始奧運會的衣服是完全自選的。古希臘的運動員經常有裸體表演，但在現代，參加儀式的制服除了要代表一個國家的形象，還得尊敬傳統，也要表現出運動員的健壯。

今年由於新冠疫情（COVID-19），運動員們的制服還將添加一種額外的元素：口罩。

專家讚墨西哥奧運服裝

節目以奧運為主題的Podcast主持人布朗（Alison Brown）表示，為包括殘奧會在內的奧運隊伍搭配服裝其實並不容易。她解釋道，奧運會的制服需要適合各種各樣的體型，身材矮小的體操運動員，強壯的舉重運動員，以及瘦長的籃球運動員；其次，它必須帶有一些國家符號，能夠向東道主表達敬意；最後，因為是莊嚴的場合，制服必須要足夠嚴肅，但卻能保持舒適，讓運動員們在高温下站立數小時。

東京奧運：墨西哥在衣領上的裝飾花卉是由墨西哥傳統的刺繡工藝製成。（AP）

布朗表示，迄今為止，她最喜歡墨西哥為了開幕禮儀式而設計的造型，因為整個西裝外套的翻領運用了墨西哥的傳統刺繡工藝，相當美麗又不失華貴。

美國隊服藏裝置

《男士健康》（Men’s Health）雜誌的時尚總監斯坦福（Ted Stafford）說，奧運會是設計師或者品牌展示自己技術的絕佳時刻，比如為美國代表隊設計制服的Ralph Lauren，就在持旗手的白色牛仔外套中內置了冷卻裝置（cooling unit）。

“Through the Olympic and Paralympic Games, Ralph Lauren celebrates America’s pioneering spirit, while embracing modernity and innovation—and it is with that ethos in mind that we approached the development of the RL COOLING technology” - @DavidLaurenhttps://t.co/OxXILN3IIW pic.twitter.com/gjuYqHnQDD — Ralph Lauren (@RalphLauren) July 14, 2021

斯坦福稱，對於設計師來說，奧運會不僅僅是場大型的時裝表演，它更是一個世界舞台，甚至能夠為品牌奠定基調。