東京奧運開幕在即　各地代表服陸續亮相　美國隊服還暗藏裝置

撰文：李秀坤
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東京奧運會即將開幕，美聯社7月20日報道，隨着東京奧運會即將於7月23日開幕，各方運動員的開幕禮服裝也相繼亮相，專家還講述奧運服裝的變遷歷史。

國際奧林匹克歷史學家協會執行委員會兼前主席瓦萊欽斯基（David Wallechinksy）稱，早期的運動員開幕禮服裝非常隨意，人們只是按照自己的想法進行穿着，如果一個隊伍想穿得一樣也可以。

瓦萊欽斯基說，他曾經還在一部檔案電影中發現了一張圖片，上面顯示1924年一位英國人在法國夏蒙尼舉行的冬季奧運會遊行中高舉掃把。

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奧運服裝曾是「自選」

跟據學者的說法，一開始奧運會的衣服是完全自選的。古希臘的運動員經常有裸體表演，但在現代，參加儀式的制服除了要代表一個國家的形象，還得尊敬傳統，也要表現出運動員的健壯。

今年由於新冠疫情（COVID-19），運動員們的制服還將添加一種額外的元素：口罩。

專家讚墨西哥奧運服裝

節目以奧運為主題的Podcast主持人布朗（Alison Brown）表示，為包括殘奧會在內的奧運隊伍搭配服裝其實並不容易。她解釋道，奧運會的制服需要適合各種各樣的體型，身材矮小的體操運動員，強壯的舉重運動員，以及瘦長的籃球運動員；其次，它必須帶有一些國家符號，能夠向東道主表達敬意；最後，因為是莊嚴的場合，制服必須要足夠嚴肅，但卻能保持舒適，讓運動員們在高温下站立數小時。

東京奧運：墨西哥在衣領上的裝飾花卉是由墨西哥傳統的刺繡工藝製成。（AP）

布朗表示，迄今為止，她最喜歡墨西哥為了開幕禮儀式而設計的造型，因為整個西裝外套的翻領運用了墨西哥的傳統刺繡工藝，相當美麗又不失華貴。

美國隊服藏裝置

《男士健康》（Men’s Health）雜誌的時尚總監斯坦福（Ted Stafford）說，奧運會是設計師或者品牌展示自己技術的絕佳時刻，比如為美國代表隊設計制服的Ralph Lauren，就在持旗手的白色牛仔外套中內置了冷卻裝置（cooling unit）。

斯坦福稱，對於設計師來說，奧運會不僅僅是場大型的時裝表演，它更是一個世界舞台，甚至能夠為品牌奠定基調。

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