東京奧運︱開幕禮有何看點？　日媒預測：融合當代動漫遊戲文化

一波三折的日本東京奧運將在7月23日正式開幕，當天晚上並會舉行開幕禮。儀式內容屬於「高度機密」，但也有日媒7月19日爆料指，估計這場盛典會融合日本動漫遊戲等流行文化，綵排時場館不時傳出動漫音樂。



東京奧運：開幕禮將在東京新國立競技場舉行，這個場館可容納6.8萬人（Getty）

多少人出席？

開幕禮預計由7月23日香港晚上7時持續至晚上10時半，在東京新國立競技場舉行，這個場館可容納6.8萬人，但據外媒指，由於疫情關係，出席人數或少於950人，當中大部份是政要，包括20位世界領袖。美國派出第一夫人吉爾（Jill Biden）出席。

日本天皇德仁將在儀式上發表開幕宣言，不過皇后雅子則會缺席。

圖為2020年1月2日，日本天皇德仁（左）和皇后雅子於皇居接受國民的新年祝賀。（Getty）

開幕禮有何看點？

這次奧運開幕禮的主題是United by Emotion（情同與共），但一如其他奧運會，開幕禮內容仍然是嚴格保密，但這無阻日媒對典禮內容的各種猜測。據共同社報道，這次儀式可能會融合展現當代日本文化內的動漫遊戲等流行文化，此因場館在7月17日晚上就傳出人氣電視遊戲主題曲的音樂，且在過去綵排期間，遊戲和動漫的音樂也不時傳至場外。

報道又指，從開閉幕禮的創作團隊陣容顯示，年輕人文化色彩濃厚，例如音樂總監是活躍於DJ界的音樂人田中知之，作曲人則有曾參與《你的名字》和《天氣之子》製作的大提琴演奏家德澤青弦。

2018年的池江璃花子，她在亞運會一口氣掃走6面金牌（Getty Images）

誰是最後一棒火炬手？

外界也關注誰會做最後一棒火炬手，在開幕禮上為火炬台點火，報道指，這次或起用大眾熟知的運動員，有內部人員認為考慮重視性別平等的社會潮流，女性可能更適合，也有人點名稱希望看到戰勝癌魔的游泳女將池江璃花子。