英國王室｜威廉夫婦僱用的保姆　不可對孩子們說「這個單詞」

英媒7月31日引述電視紀錄片製作人稱，幫英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）照顧喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）的保姆不能在孩子前說「Kids」這個單詞。



作家、電視記錄片製作人兼導演赫倫（Louise Heren）接受《鏡報》採訪時稱：「單詞Kids被禁止。這是尊重孩子作為個體的一個標誌」。保姆可以直呼其名，或者以兒童（Children）來稱呼他們，但永不可以用「Kids」。

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威廉夫婦在喬治王子才幾個月大的時候便聘請保姆博拉略（Maria Borrallo）。博拉略從不在3名孩子面前說「Kids」。為了拍攝記錄片，赫倫花時間到博拉略受訓的諾蘭德學院（Norland College）進行研究。