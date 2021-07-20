威廉王子帶喬治小王子看歐國盃　手上舊錶大有來頭　與這女人有關

受新冠肺炎疫情影響導致比賽延後一年舉行的第16屆歐洲國家盃足球賽（UEFA Euro 2020，簡稱歐國盃）經過一個月的熱戰，冠軍終於在近日出爐，由意大利在12碼大戰中以3:2驚險擊敗英格蘭，睽違53年後第二度捧起歐國盃的冠軍獎座。



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其實英格蘭在這場萬眾矚目的冠軍賽中本來形勢大好，開賽不到兩分鐘就踢進一球，接下來整個上半場都不讓意大利越雷池一步，直到第67分鐘時才被意大利後衛邦路斯（Leonardo Bonucci）踢進追平比分，接下來直到正規賽和加時賽時間都走完雙方還是僵持不下，只能靠著12碼大戰定生死，最後意大利靠着多進一球為本屆歐國盃劃下精彩句點。

屈居亞軍的英格蘭在本屆賽事進入到16強後一路力克德國、烏克蘭與丹麥等實力不俗的對手，而在歐國盃舉行期間，英國的威廉王子（Prince William）只要有空便會帶着妻子凱特王妃（Kate Middleton）和大兒子喬治王子（Prince George）現身倫敦的溫布萊球場為英格蘭國家隊加油。出席這種國家之間最高等級的運動賽事，威廉王子當然也是盛裝出席，在他筆挺西裝Look下，偶爾會露出左手上佩戴的錶，以威廉王子的身份地位而言，他佩戴的錶應該會是一般人負擔不起的超級名錶才對，但是情況似乎和我們想像的有點落差……（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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在威廉王子被拍到現身溫布萊球場的照片中，我們發現他的確是佩戴知名品牌的手錶無誤，但那竟然是歐米茄已經停產的舊款海馬潛水300米（OMEGA Seamaster 300）！這個答案還滿令人意外的，雖說現在運動錶當道，而且上流人士對於鋼殼的接受度也很高，但是尊貴如威廉王子竟會選擇一款舊式的歐米茄鋼殼手錶——這即使是一般上班族也能夠負擔得起的手錶，不免讓人感到好奇為什麼威廉王子會如此鍾情於這款看起來不算有多獨特或名貴的錶。

原來這款海馬潛水300米不是一般的手錶。據知那是威廉王子的母親、也就是戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）在生前送給他的一份禮物，既然是媽媽親自挑選的禮物，加上戴安娜王妃又已離開人世許久，可是手錶蘊含的心意卻是永遠不會消逝的，因此威廉王子一直將這隻手錶留在身邊，直到自己都已經成立家庭後也還是相當珍惜這只錶，就算他的身份和財力足以購買比這款錶更高檔名貴的錶，但是威廉王子還是寧願佩戴這隻對他而言意義非凡的老海馬潛水300米。

只可惜這款錶未能如願替英格蘭國家隊帶來更多好運見證他們笑傲2020歐國盃賽場。不過從場邊威廉王子佩戴手錶的小花絮中，也再次展現出手錶的價值不一定單純取決於標牌上數字的道理，因為它們可能帶給錶主超越帳面金額那種千金不換的深刻情感連結，無形的紀念意義有時更勝有形的金額數字。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：威廉王子攜家人到溫布利球場關心2020歐國盃賽況 手上的錶大有來頭】