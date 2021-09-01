泰國佛寺「假喪禮」體驗　民眾花錢躺棺材求轉運　疫情期間需求增

一般人對於棺材多半敬而遠之，不過泰國佛寺有一項特殊的假喪禮，信眾付費躺在棺材裡「假死一次」，由住持在旁誦經，據說可以擺脫罪惡、有轉運作用，在新冠疫情期間吸引更多人來體驗。



來到泰國曼谷的邦納奈寺，好幾名信徒虔誠參拜，奇妙的是佛寺裡頭這個房間，擺放了幾具空棺木，究竟有什麼用途？

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女信徒手持鮮花躺平在棺木裡，閉上眼睛雙手合十，接著工作人員蓋上白布，僧侶誦經象徵信徒已經死亡，幾分鐘後白布拉開，象徵獲得重生，據說這樣的假喪禮，讓信徒「假死一次」擺脫罪惡，有轉運作用。

住持：「睡在棺材裡有助於重生，有助於長壽，在棺木裡睡覺的儀式，非常合適作為人生警示，讓大家存有敬畏之心，了解人類必須經歷的生與死。」這項躺棺祈福儀式在泰國行之有年，在新冠疫情蔓延期間有更多人來體驗，邦納奈寺每天有100多名信徒報名，一次費用100泰銖，約24元港幣。

泰國民眾：「躺在棺木裡，會釋放你的煩惱，感覺自己重生了，你騙過了原本可能有的厄運，把厄運變成好運。」住持認為這項儀式教育人們正視死亡，提醒我們終有一天離開人世，因此更需要謹慎面對生活。

泰國有人花錢來體驗假喪禮，但在斯里蘭卡，卻因為罹患新冠肺炎死亡的人數創新高，貧民負擔不起昂貴的木製棺材，改用紙板取代。

工人們忙著裁切組裝厚紙板，再用白膠黏合，再生紙板做成的棺材，成本只要木製棺材的六分之一，售價約22塊美元，折合港幣171出頭，價格便宜也很環保。紙板棺材發明人 薩哈邦度：「在這個國家，平均每天約有400人(因各種原因)死亡，要製作400個棺材，必須砍掉大約250到300棵樹，為了避免破壞環境，我向市議會的健康委員會，提出這個紙板棺材的概念。」

發明人是一名當地市政委員會的公務員，為了測試紙板棺材的承重能力，他不怕觸霉頭親自躺進去，四個大漢抬起來沒問題，紙板棺材最多可承重100公斤，30分鐘內組裝完畢。 斯里蘭卡的新冠肺炎確診死亡個案超過7千人，當地大多信奉佛教和印度教，遺體以火化處理，紙板棺材最初主要用在新冠肺炎確診者，如今一般民眾也能接受。 紙板棺材發明人 薩哈邦度：「大多數國人都支持紙板棺材，現在問題在於供應，我們正在努力中。」

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