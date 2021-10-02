日本花生製造機做不成黨魁　河野太郎拜相時機未到？｜周六人物誌

撰文：房伊媚
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日本行政改革擔當大臣河野太郎出戰2021年自民黨總裁選舉，前外務大臣岸田文雄在第二輪投票擊敗河野太郎。選前民調結果反映出河野的人氣高企，卻未能拿下黨總裁之位。有分析認為，黨內大老傾向找一位行事更可預測的人選，特立獨行的河野太郎，可能還要等一等。

《朝日新聞》2021年9月13日公布的民調指，58歲的河野太郎是最受歡迎的候選人，有33%參與調查的選民支持他接任黨總裁和首相。

河野太郎：圖為2018年6月14日，時任美國國務卿蓬佩奧（左）與時任日本外務大臣河野太郎（右）在韓國首都首爾會面。（Getty）

河野太郎曾擔任外務大臣和防衛大臣。他被視為政界的改革派，作風特立獨行，以負責解決難題聞名，如首相菅義偉委任他負責改革行政制度，以及監督新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種計劃。他並非家中唯一一位曾在政府中擔當重任的成員。

河野太郎出身政治世家，他的祖父是前農林水產大臣河野一郎，父親是前眾議院議長河野洋平。他曾到美國留學，是喬治城大學（Georgetown University）畢業生，英語能力在日本政界首屈一指。

語文能力高，不代表溝通表現是主流意見所認為的高水平，而出身政治世家也不代表一定八面玲瓏。河野太郎常口沒遮攔，容易引起別人不滿、影響國民對政府的印象。共同網2021年9月7日報道，大量日本網民表示自己在Twitter上批評河野太郎後，河野太郎封鎖他們的帳號，而「我已被河野太郎封鎖」更成為日本Twitter用戶的熱門話題。河野太郎2021年9月7日在網上記者會中稱，他覺得自己封鎖那些Twitter帳號的做法沒問題，更說：「現在我身上發生的事情就像是突然被路上擦肩而過的人辱罵一樣。」

河野太郎：圖為2021年9月14日的Twitter頁面截圖，顯示日本行政改革擔當大臣河野太郎的Twitter帳號有241.6萬名追蹤者，比前首相菅義偉更多。（河野太郎Twitter帳號頁面截圖）

網民各有所愛

河野太郎如此「直腸直肚」地回應網民的意見，令網絡上批評他的聲音愈演愈烈。Twitter帳號為@yyanjikun的用戶評論稱：「（河野太郎）只看自己想看到的事物，只聽自己想聽到的話，這是要實行獨裁？」

Twitter帳號為@harry_iwao的用家卻指河野太郎的回應沒問題，因為河野太郎和被封鎖的人也有自己的自由，可遵循個人意願去行動。而河野太郎偶爾也會在Twitter上與百姓開玩笑，有不少人喜歡他這種率直而不做作的態度，令他成為政界網絡明星。

河野太郎：圖為2020年3月22日，時任日本防衛大臣河野太郎在橫須賀市出席防衛大學畢業禮。（Getty）

河野太郎的網上言論出格，在正式場合中的發言也令人瞪目結舌。他2018年12月11日以外務大臣身份出席記者會時，記者向他提出3條關於日本與俄羅斯商討締結和平條約的問題。惟他選擇無視記者的問題，3次說：「請問下一條問題。」有記者問他為何要這樣說時，他再說：「請問下一條問題。」記者其後問他覺得自己的應對方式是否不合適，他稱：「想好好準備適合（日俄）談判的環境。」這種回應令記者驚訝，此事更成為多間日媒的報道對象，反映河野太郎的言行成為焦點，令政府無法有效地透過傳媒傳達有關外交和政策的訊息。

首相作為政府首腦，猶如活在放大鏡下，其一言一行都受國民和其他國家的關注，亦會對政府和民眾造成很大影響，擔子比河野太郎曾擔任的職位更重要。河野太郎倘能在未來當選自民黨總裁乃至拜相，他或須謹言慎行、改變待人接物的方式，才能好好發揮他的個人魅力進行治理，並藉此嘗試提升黨內大老對他的信心。

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