007：生死有時｜占士邦電影舉行首映禮　查理斯威廉攜妻現身

占士邦系列電影《007：生死有時》（No Time to Die）全球首映禮9月28日於倫敦舉行。英國王儲查理斯王子（Prince Charles）、康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla）、威廉王子（Prince William）和劍橋公爵夫人凱特（Kate）罕有同場現身。



他們是英國王室重要成員，通常只會於家庭活動同場現身，今次一同出席公開活動實屬罕見。四人於皇家艾伯特大廳會見丹尼爾基克（Daniel Craig）等主演演員以及菲比沃勒布里奇（Phoebe Waller-Bridge）等編劇。

受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，《007：生死有時》押後超過一年上映。香港將於30日與英國同步上映。為了答謝醫護人員和部隊成員於抗疫付出的努力，部份人獲邀出席電影首映禮。

2015年，威廉和凱特也有出席電影《007：鬼影帝國》（Spectre）的首映禮。查理斯和卡米拉則曾於2012年出席電影《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall）的首映禮。