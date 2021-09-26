英國王室︱哈里王子夫婦訪問聯合國總部　促進全球合作

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）9月25日訪問紐約聯合國總部，與聯合國副秘書長穆罕默德（Amina Mohamed）會面，討論促進平均分配新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗等全球議題。



哈里王子夫婦的到訪，正值年度聯合國大會，兩人並沒有在大會上發言。梅根離開時形容會面氣氛良好。穆罕默德則讚揚哈里夫婦推動全球疫苗平均分配的努力，並與聯合國共同宣揚關注氣候、改善婦女經濟、年輕人的參與及精神健康的目標。

三人其後到紐約中央公園出席全球公民音樂節活動，促進全球各國在應對氣候變化上採取更多行動，以及敦促富裕國家向最有需要的國家分享10億劑新冠疫苗。

哈里夫婦曾多次參與聯合國機構的活動，包括哈里王子在2010年訪問聯合國兒童基金會（UNICEF）的紐約總部；梅根則為聯合國婦女權署（UN Women）推動女性參與政治和領導，爭取性別平等。