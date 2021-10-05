印尼男子娶電飯煲為妻獲網友祝賀　4天後又有離奇理由閃電離婚

結婚真的需要一股衝動？印尼一名男子和家中的電飯煲墜入愛河，認定它善於烹飪，且聽話又不會在感情中有欺騙行為，因此決定和它廝守終身。不過就在完婚後才相隔4天，男子卻又在臉書宣布閃電離婚，原因讓不少人看傻眼。



據外媒報道，印尼一名男子Khoirul Anam看上家中的電飯煲，誇它會煮飯又聽話，於是決定娶它為妻。看似瘋狂的行為也引出「過來人」力挺，認同電飯煲聽話又會做飯，這點似乎完勝自己的真人老婆。

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小倆口結婚儀式一點也不馬虎，除了新娘的白紗還有證人在場，簽署文件也照着程序走完。Khoirul Anam在自己臉書上曬出恩愛的同框親吻照，只見他雙手捧着略顯泛黃且掉漆的電飯煲太太，吸引上千名網友前去留言祝賀。

不過就在4天後Khoirul Anam隨即宣布閃電離婚，理由是他的新婚妻子「除了煮飯，都不會做菜」。網友看了覺得不可思議，紛紛表示「祝早生貴子」、「可以改娶湯匙」。

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