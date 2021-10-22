豈止險過剃頭　以前刮鬚痛苦＋危險　古埃及人理毛堪比屠宰現場

現代人：剃鬚刀是男人的終極浪漫！古人：你再說一遍？！



在如今的社會中，男性刮鬍子已經成為大部分人每天出門前必要的準備工作。然而在刀子還沒有嘴快的古代，剃鬚可不是什麼值得享受的美事。

廣東有一句俗語叫做「險過剃頭」，來形容非常危險，就像用剃刀剃頭一樣。話又說回來，把所有比較危險的事情和剃頭做對比，可見古時候剃頭刮臉並非安全行為。

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除了不安全的因素之外，在古代剃鬚，也是一個漫長且痛苦的過程。這件事情上，古埃及人很有發言權。

古埃及人極度迷戀身體的潔淨，而毛髮又是被認為極度不體面的，他們甚至認為只有「 野蠻人 」 和野生動物才會有毛髮，真正先進的文明一定是光禿禿的！

然而，由於當時的工藝技術所限，沒有能力打造出現代輕薄剃刀的能力，金字塔中出土的剃刀外形跟斧頭差不多。

設身處地的感受一下，理髮師一手拿着刀一手薅着你的毛來來回回的「鋸」，這場景，堪稱大型殺豬現場……

而且古埃及人除了鬍子之外，腋下和下體的毛也要經常剃掉，分分鐘一個不小心，就因為日常美容剃毛而斷子絕孫。

想想都覺得可怕了……

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同樣拒絕鬍鬚的還有亞歷山大大帝，不過他的出發點和古埃及人完全相反，亞歷山大時期的剃鬚有着很強的實用意義。

在馬其頓王國征戰的冷兵器時代，國王亞歷山大命令手下士兵把鬍子都剃掉，以防士兵在徒手對戰中被敵人抓住鬍鬚、處於劣勢。

畢竟在激烈的肉搏戰中，留鬍子如果給了對手可乘之機，是很致命的！

在這個時期，也出現了一種很類似現代剃鬚刀的青銅剃鬚工具，人們也開始用不易變鈍的銅、鐵打造剃鬚刀。但也只是相比過去好受了那麼一丁點，依然不算什麼良好的體驗。

後來，到了20世紀初，又快又安全還可替換刀片的吉列剃鬚刀出現了。此時剃鬚已經不痛苦了，開始變得輕鬆愉快。

與此同時，電動剃鬚刀也隨着電的普及在默默發展着。從1928年Jacob Schick 上校設計第一款電動剃鬚刀，到20世紀60年代無線電動剃鬚刀的出現、人類正式進入電動剃鬚時代，電動剃鬚刀的發展僅僅用了幾十年。

有了電動剃鬚刀的方便和快捷，剃鬚也終於成了古代人羨慕的美事。

而如今的電動剃鬚刀，在續航、防水、刀片等各個方面，都在不斷與時俱進着，為人們帶來更為舒適以及美好的剃鬚體驗。

寫在最後：科技改變生活，剃鬚刀只是其中的一個小小縮影，或許在不遠的未來，科技能給我們帶來更多的不可思議。不妨來評論區，一起來暢想一番吧！

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