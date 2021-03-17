日本神秘重型電單車美女網紅真身終曝光　竟然是佬味十足鬚根大叔

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-17 20:31

所謂「眼見為憑」，在現今科技日新月異之下，照片不見得為真，還是得要親眼看見才能相信。日本最近有一名重機女騎士在網路上引起注意，她常在推特上PO出自己出遊的照片，美麗的臉蛋吸引許多人關注，就連電視台也前去採訪她，不過當見到真面目時，所有的人全都嚇了一大跳，節目一播出也讓觀眾看傻了眼。

這位名叫「宗谷の蒼氷」的重機女騎士，時常在自己的推特上貼出許多張騎重機出遊的照片，甜美笑容加上精緻臉蛋，還有一頭飄逸的長髮，顛覆了許多人對於重機騎士陽剛的想像，也因此讓她在網路上爆紅，就有網友委託電視節目去採訪她，希望能一探她的廬山真面目。

日本電視節目《月曜から夜ふかし》和她聯繫之後，便在約定的時間來到茨城縣，隨後宗谷騎著重機出現，正當大家期待一睹真面目時，宗谷脫下安全帽，卻讓現場的人全都看傻了眼，就連節目播出後也引起攝影棚裡的來賓和觀眾一陣驚呼……

點圖看看Twitter美照與真人的驚人對比▼▼▼

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原來這名照片看起來很美艷的重機女騎士「宗谷の蒼氷」，竟然是名50歲的中年大叔，而他所有的照片通通都是用修圖軟體改的。

節目好奇為何他要假扮成女生，宗谷表示大家都想看美女，沒人想要看中年大叔，而且以前PO照片後，按讚數寥寥無幾，自從把照片變成女生模樣後，每張都有逾千個讚，也因此每次拍照後都會後製成美女照片來吸引網友關注。

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