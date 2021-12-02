英國王室｜梅根再勝出與《星期日郵報》法律戰　發聲明話中有話

英國哈里王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）控告《星期日郵報》（Mail on Sunday）2019年刊登她寫給父親的私人信件一案，英國上訴法院2021年12月2日拒絕《星期日郵報》的上訴申請，意味梅根再贏出法律戰，她表示這次可為同類案件設下先例，形容不只是自己的勝利。



在此案中，梅根控告《星期日郵報》侵犯私隱，英國法院2021年2月裁定她勝訴後，《星期日郵報》提出上訴，至現時上訴法院拒絕這項申請。

梅根12月2日表示：「這不只是我的勝利，也是任何曾經害怕為正確的事挺身而出的人的勝利。」她稱這次勝利為同類案件設下先例。

梅根聲明「話中有話」

梅根在聲明呼籲英國小報行業作出改變，她稱「這些有害的做法並不罕見，它們就是每日的失敗，使我們分裂（daily fail that divide us），我們值得擁有更好。」

《新聞周刊》（Newsweek）指出，梅根這番話意有所指，文中的daily fail也是暗指《星期日郵報》的姊妹報《每日郵報》（Daily Mail）。

梅根：圖為11月10日，英國哈里王子與妻子梅根在美國紐約市出席活動。（Getty）

在這場官司中，梅根指《星期日郵報》出版者聯合報業有限公司（Associated Newspapers Limited）盜用私人資料，刊登她寫給父親托馬斯（Thomas Markle）的信件。法院2021年2月11日在未舉行全面審訊的情況下，裁定梅根勝訴，法官當時指，出版者公開信件的行為亦侵犯梅根的版權。

聯合報業有限公司上訴，法院2021年11月舉行3天聆訊。公司在聆訊時，要求法院舉行正式審訊，審視有關侵犯私隱和侵犯版權的指控。

上訴法院2021年12月2日稱，很難想像聯合報業有限公司可以在審訊中提出什麼證據來改變裁決，因此拒絕審訊申請。