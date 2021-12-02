英國王室｜哈里梅根收Spotify近2億元錄節目　今年未錄半集捱批

哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）宣布脫離英國王室後努力賺錢，去年與音樂串流平台Spotify簽下天價合約，推出兩人對談節目，但至今僅有一段3分鐘預告與35分鐘的聖誕特輯，現在也傳出平台高層對此不甚滿意，已婉轉示意兩人履約的必要性。



根據《太陽報》報道，Spotify去年底高調宣布，與哈里夫婦的品牌 Archewell Audio簽下高達1千8百萬英鎊（約1.86億港元）的合約，並會在2021年推出全新一季對談內容。

不過今年已經來到尾聲，兩人連一集都沒錄，整個節目單上空空如也，只有去年底總計38分鐘的簡短預告與聖誕特輯，換算下來，他們每分鐘就要價50萬英鎊。

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消息人士透露，Spotify很開心與哈里夫婦簽約，但兩人少有產出讓他們感到相當困惑，因為他們在其他節目的表現都很正常。據了解，Spotify高層已經委婉告知哈里與梅根履約的必要性，以確保這份天價合約能夠延續。

另一位消息人士指出，哈里夫婦去年底與Spotify簽約時，根本沒有完整的節目製作團隊，也沒有人為他們撰寫劇本，當時推出的聖誕特輯是東拼西湊才勉強完成。

不過，據《太陽報》了解，兩人已在8月聘請資深製作人薩奈斯（Rebecca Sanaes）擔任節目負責人，預計聖誕節前就會推出一系列節目。Spotify對此也回覆「大事將至，敬請關注」。

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