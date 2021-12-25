韓劇憂鬱症編劇的靈感女神　法國忍得夫人為何硬起來｜周六人物誌

過去一週熱門話題，應是華人歌手王力宏被前妻李靚蕾的「蕾神之錘」多番敲打的娛聞。遠在萬多公里外的法國，也有一位人妻一反過往低調的作風。她就是法國總統馬克龍的妻子布麗吉特。以往面對眾多風言風語都泰然處之的她，為何今次「不忍了」？



網傳馬克龍（Emmanuel Macron）現年68歲妻子布麗吉特（Brigitte Macron）出生時為男性，本名叫讓-米歇爾・特羅尼厄（Jean-Michel Trogneux）。她會就此事採取法律行動。

有關她原為男性的謠言，3月首度由一個叫做雷伊（Natacha Rey）的Facebook用戶發表。雷伊自稱是記者，其貼文內容多為陰謀論，常抨擊所謂的「健康獨裁」（Health dictatorship）。還有另一個Facebook用戶稱布麗吉特是「撒旦崇拜、犯戀童罪行的跨性別人士」。

法國總統馬克龍與夫人布麗吉特結婚14年來相當恩愛，即使身在公眾場合，他都不吝嗇對妻子表達愛意。圖為2018年7月14日法國國慶日，馬克龍在愛麗舍宮出席國慶日閱兵，百忙中也要牽牽妻子的手。（Getty）

豈只勇敢追愛？

談到動不動對外提出控告的名人政要另一半，你會想起誰？是英國哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）？或是美國前第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）？左看右看，布麗吉特都不像是這種「狠角色」。

布麗吉特最為外界熟悉的，應是她與馬克龍相差24載的轟烈師生戀。她在戀愛中堅持到底的形象倒是深入人心。

韓劇《憂鬱症》金智允編劇曾說，這部劇正是取材自馬克龍和布麗吉特的故事，更稱內容是高度還原兩人相戀過程。

布麗吉特是既出軌又愛上學生，行為被指不道德，多年來抵得住千夫所指，能耐當然不一般。她成為馬克龍的另一半後，繼續發揮自己力量，既是從政者親密的枕邊人、政事上向他提供建議的「顧問」，所受壓力不會比當年少。成為總統夫人後，她變成法國的另一面「招牌」。早年為愛勇往直前她，她扮演角色恰如其分，從未令丈夫尷尬。

馬克龍妻子Brigitte較他年長24年，但愛情沒有年齡界限，無礙他們墮入愛河。（Reuters）

特朗普也不是一回事

馬克龍還是財政部長時，她已不迴避閃光燈。夫婦倆經常成為當地八卦雜誌的追蹤對象，而她對此似乎並無介意。外界閒言碎語多，她不急於反擊，過後適時回應，認真中不失幽默，將一切化解於無形。

例如馬克龍2017年有意效法美國將「第一夫人」納入總統府編制，但最終在約30萬人聯署反對下撤回提案。

布麗吉特2018年4月28日隨夫訪美期間，就總統夫人生活對記者說，一點也不覺得自己是第一夫人，稱自己是馬克龍的妻子。她並微笑着說：「我總是找機會『蛇王』（開小差）。」最後她稍為正式地說，自己「過着一種正常的生活，我會晤民眾，我沒換了腦袋，也未改變我的生活方式。」

「高雙商」（情商與智商）的她，自然也不會將美國總統特朗普（Donald Trump）2017年訪法時對她講出疑似性騷擾的言論，或是巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）2019年暗示她「樣衰」的話放在心上了。

↓網民稱讚巴西第一夫人比法國總統夫人貌美的帖文下，有博爾索納羅按讚。此後很多網民「惡搞」布麗吉特的照片：

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「布麗吉特之劍」出鞘

那邊廂有「蕾神之錘」敲得網民與記者夜不能（敢）寐，這邊廂有「布麗吉特之劍」首度「出鞘」。這令不少人訝異，是什麼導致她反應這麼大？其實這並不難理解：2022年4月法國舉行大選，她老公競逐連任。

「總統夫人本是男兒身」的荒謬說法，相信不會有多少個笨蛋會信，但正如英國廣播公司（BBC）巴黎記者斯科菲爾德（Hugh Schofield）分析，告上法庭能對那些懷抱陰謀論的人「提個醒」，讓他們知道，有些事情是真的要被壓制的。

法國《世界報》也指出，法國的陰謀論者有更重要的事情要辦，他們正專注於將要舉行大選，以及他們會不會被建制「修理」。所以對於極右陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon）的信徒來說，「布麗吉特是男人」是最好用來分散外界注意力的新聞。但充其量它真正做到的效果，可能不過是反過來抹黑這些陰謀論者。