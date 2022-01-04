韓國婆婆賣紫菜包飯80年　4百萬身家捐慈善　一原因讓她如此慷慨

台灣先前有位「愛心菜販」陳樹菊，她憑着在菜市場賣菜辛苦攢錢，卻大方捐出上千萬讓所有人感動。近日在韓國也有一名高齡90多歲老婆婆，她這輩子靠着賣紫菜包飯賺錢維生，日前她把所有省吃儉用存下的積蓄6.5億元韓圜（約430萬港元）全數捐給慈善機構，接受表揚時她感性地說，「沒有甚麼比分享更讓人愉快」，大愛無私的精神讓所有人都感動不已。



根據韓國媒體《YTN》報道，這名高齡92歲的朴春子（박춘자，音譯）奶奶，自幼家境貧困，10歲開始就每天到首爾東南方的南漢山城，幫家裏販賣紫菜包飯來維持家計，這麼多年下來，她省吃儉用存下6.5億元韓圜（約430萬元港幣），近日全數捐出給兒童和身障人士基金會。

92歲的朴春子善心滿滿，獲青瓦台表揚：（按圖了解）

朴春子的善行很快就傳開了，韓國政府得知後，也對她進行表揚。2021年12月3日，朴春子婆婆受邀到青瓦台，接受總統文在寅和第一夫人金正淑的表揚。她在發表感言時提到，自己出身在貧窮家庭，一出生就沒了母親，從小就和父親相依為命，從10歲起就開始賣起紫菜包飯幫忙維持家計，更說「有錢可以買食物的感覺很幸福」。

當天同樣受邀到青瓦台的韓國梨花女大木洞醫院急診醫學科教授南宮仁（남궁인，音譯），事後在Facebook分享朴春子奶奶的故事，引發網友們熱烈討論和迴響，甚至還有不少人因此感動到紅了眼眶。據悉，朴春子不但全數捐出自己積蓄，而且從40歲開始，就到身障機構當志工，甚至後來看到被遺棄的身障人士，她還帶對方回家照顧並一起生活。

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