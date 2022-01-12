有片︱南極冰層突裂開　企鵝與同伴慘分離　拔腿狂奔驚險上岸

近日國外社群媒體流傳一段驚險影片，只見南極冰層突然斷裂，一隻小企鵝被迫與同伴分離，隨着冰塊愈漂愈遠，這隻小企鵝開始拔腿狂奔，想盡速回到同伴身邊，終於在千鈞一髮之際，企鵝通過冰層的接縫處滑壘上岸，逗趣模樣讓網友笑道「雖然游泳拿手但好像不擅長走路」。



綜合外媒報道，這段影片是隸屬於美國沿岸警備隊的穆蒙松（Derik Munson）在2018年6月所拍攝，是他本人最喜歡的一段南極影像。

影片中約20隻企鵝在被白雪覆蓋的冰層上移動，突然一隻走在前頭的企鵝牠腳踩的冰層快速破裂，瞬間分割出一個橢圓形的形狀，該冰層快速向遠方漂走，導致這隻落單企鵝和同伴愈離愈遠……

冰層裂開把企鵝與同伴分開 網民：第一次為一隻企鵝感到緊張萬分（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這隻小企鵝看着冰層間空隙變大，牠邊盯着遠方同伴邊邁開短腿奮力狂奔，然而冰層飄移速度讓短腿企鵝趕不上，就在完全分離之際，這隻小東西千鈞一髮跳離冰層，成功滑壘上岸。其他同伴見狀後似乎在為牠喝采，紛紛也以滑壘之姿迎接。

近日《歐盟科學家》雜誌的聯合創始人邁克·高爾斯沃思（Mike Galsworthy）在Twitter上分享這段影片，寫道「快呀小傢伙，你能做到！！」，影片一出引起網友們廣大迴響，短短時間就湧進百萬人按讚，有人留言表示「第一次為了一隻企鵝感到緊張萬分」。

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