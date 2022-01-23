英女一年才洗一次胸圍嚇窒朋友　專業人士：最佳換洗頻率是這樣

胸圍是女性的貼身衣物，保持清潔對健康至關重要。英媒1月20日稱，英國一名網紅表示，她的朋友竟然一年才清洗一次胸圍，她為之震驚。她於是詢問網民平時多久清洗一次胸圍，希望找出「最佳換洗頻率」。



《太陽報》（The Sun）20日稱，網紅德西爾（Desyr，暫譯）在TikTok（抖音海外版）影片中說，她在通訊軟件中的群組和朋友聊天時，一名女性友人透露自己一年才清洗一次胸圍。德西爾得悉朋友的做法後，認為每個人清洗胸圍的習慣也不一樣，她想知道網民的換洗頻率。

胸圍 : 圖為2022年1月23日從TikTok影片中截取的圖片，它顯示英國網紅德西爾在詢問網民平時多久清洗一次胸圍。（影片截圖 TikTok@desyr.reviews）

有人與德西爾的朋友一樣，不會常清洗胸圍。一名男網民回覆德西爾稱：「確實地，我從未在洗衣機或乾衣機中看過我妻子的胸圍，而我們已經在一起8年。」一些網民則表示，她們每次戴完胸圍後，也會立即清洗。

《太陽報》20日引述洗衣公司Laundryheap的行政總裁迪米特羅夫（Deyan Dimitrov）稱，如各位女士有其他胸圍可供替換，她們應在穿戴一件胸圍3次後就清洗它，或每一至兩週就洗一次胸圍。

胸圍 : 圖為2005年9月6日，中國廣州一間內衣店的店主在整理店內的胸圍。（Getty）

他指若長時間不洗胸圍，細菌會在胸圍中積聚，導致產生臭味，而當細菌、汗水和死皮在胸圍中堆積時，繼續穿戴它就會令人長暗瘡。他說真菌和酵母菌也有可能在胸圍的纖維中堆積。