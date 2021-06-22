英國瑪莎百貨推新內衣系列　裸色不再只代表淺膚色　回應種族問題

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-22 17:00

英國最大內衣零售商瑪莎百貨公司（Marks & Spencer）日前推出新的裸色內衣系列，為不同膚色設計五種色調的內衣，而不是只關注淺色系。公司表示，美國非裔男弗洛伊德（George Floyd）事件引發全球關於種族不平等，帶出新系列部份靈感。

英國《每日郵報》6月21日報道，喬弗洛伊德的死引起了巨大反響，引發人對種族不平等的抗議和憤怒。現在，全球關於種族不平等的對話已經延伸到瑪莎百貨的內衣部門，催生新產品。

報道稱，瑪莎百貨形容公司之前的產品「不一致且不適合所有種族」，「裸色和中性色通常用於較淺的膚色」。新色系是以黃玉和琥珀等寶石命名的，因為零售商表示，它收到了「清晰的客户反饋」反對「煙草」（tobacco）等名稱。新的顏色名稱寓意「特殊和珍貴的東西」。

瑪莎百貨推出「Nothing Neutral About it」宣傳活動，新內衣系列則是其中一部份。瑪莎百貨還為接受過乳房切除手術的女性推出一系列術後內衣。

瑪莎內衣總監查爾斯（Laura Charles）説：「顧客和同事告訴我們顏色方面有問題之後，我們採取了行動——無論是可以選擇的顏色方面，還是我們談論中性色的方式方面。」她表示，作為市場領導者，有責任確保產品能讓所有客户都感覺極好。

金．卡戴珊（Kim Kardashian）的品牌Skims、蕾哈娜（Robyn Rihanna）的Fenty系列，以及其他品牌如Cuup、Nubian Skin和Knit等都已經對種族不平等的現象做出回應。