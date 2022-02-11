俄美術館保安「因為太悶」　竟為名畫「加工」下場曝光

英媒9日轉述俄羅斯藝術報（The Art Newspaper Russia）報道指出，一位第一天上班的保安因為「無聊」，就決定替一幅投保金額高達7,490萬俄羅斯盧布（約778.6萬港元）的珍貴現代藝術畫作「加筆」，隨後遭公司開除與面臨警方懲戒。
據LADbible報道，受損的畫作《三個人物》（Three Figures）是俄羅斯藝術家雷波斯卡婭（Anna Leporskaya）的作品，由俄羅斯首都莫斯科的國立特列季亞科夫畫廊（State Tretyakov Gallery）借至葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）的葉爾欽中心（Yeltsin Center）展覽，卻在2021年12月7日被2位參觀民眾注意到遭人污損。
據報道，《三個人物》隔天就被送回國立特列季亞科夫畫廊。從俄羅斯藝術報附上原畫可見，《三個人物》均沒有五官。動手的60歲「無聊」保安據稱拿出原子筆，在左右二人的臉龐分別畫上一對眼睛。
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這一位身分未曝光的保安來自一家民營保安公司，事發後已遭開除，警方則以蓄意破壞名義立案偵查，據報相關罪刑可處4萬俄羅斯盧布罰金與一年的矯正勞動刑。
報道指出，《三個人物》經過一位藝術修復師檢查，現正在進行復原工作，損害據指可被消除，不會造成任何長期損害。目前並不清楚該畫作價值多少錢，但已投保7,490萬俄羅斯盧布，損害及修復費用估計為25萬俄羅斯盧布，將由承保的阿爾法保險公司（Alfa insurance company）支付。
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