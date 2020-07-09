蒙娜麗莎維納斯原來長這樣？　藝術家用神經網絡技術復活名畫主角

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透過神經網絡技術（Neural Network, NN），藝術家丹尼斯（Denis Shiryaev）將世界名畫中所描繪的人物「賦予生命」，他替名畫中的人物創建逼真的臉孔，並使他們靈活的動了起來，活起來的畫中人物模仿網紅百鬼臉自拍，模樣維妙維肖，相當動人。

蒙娜麗莎、維納斯、戴珍珠耳環的少女原來長這樣　點圖瀏覽擬真技術的神奇效果：

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有趣的是，丹尼斯透過演算法「借用」了社群軟體使用者經常擺出的表情，使這場實驗變得「更有娛樂性且真實」，但他自己也坦言「並不認為這些創造出來的臉孔在歷史中是準確的」。

家喻戶曉的名畫《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）是在1503年由意大利知名畫家達文西所繪製的人物肖像畫，畫中描繪一位面帶神秘微笑的女子。丹尼爾將其擬真化後，蒙娜麗莎的清秀臉蛋竟對著鏡頭擺弄眼眉，露出滑稽表情，相當逗趣。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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