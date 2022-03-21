烏克蘭局勢｜普京俄烏開戰後首現身　穿意大利羽絨「實力帶貨」

俄羅斯總統普京3月18日晚間出席慶祝俄國兼併克里米亞8周年的大型集會，據稱現場來了20萬人，這是普京在俄烏戰爭後首度公開露面。英國小報《每日郵報》報道，普京當晚穿了一身名牌，他身上那件帥氣的意大利名牌Loro Piana羽絨外套，價值1萬英鎊（約港幣10萬3千元）。



普京早前出席公開活動，身上名牌不只這羽絨外套，還有更多：（按圖了解）

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普京還選了意大利名牌Kiton高領毛衣來搭配他的外套，那件毛衣價值2400英鎊（約港幣2萬5千元）。

俄羅斯已感受到國際制裁的影響，精品名牌紛紛撤出俄國，普京在此時穿一件價格是俄國人平均月薪25倍的外套，未知一般民眾看法如何。

普京告訴現場的20萬人，他入侵烏克蘭是為了捍衛俄羅斯人的「普世價值觀」。

普京也愛收藏名表，常戴寶珀（Blancpain）的Grande Date Acqua Lung黑色腕表，價值8800英鎊（約港幣9萬元）。他也曾被拍到穿Loro Piana麂皮跑鞋，一雙要價605英鎊（約港幣6,200元）。

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