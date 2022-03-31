Dyson Zone面世卻被懷疑是惡作劇　Dyson澄清：不是愚人節玩笑

跨國電器公司戴森（Dyson）3月30日發布一款擁有空氣淨化功能的降噪耳機Dyson Zone，設計新穎，卻在社交網站上遭不少人懷疑是臨近4月1日的愚人節惡作劇，這間公司隨即澄清，這並非愚人節玩笑。



愚人節4月1日即將到來之際，Dyson推出名為Dyson Zone的空氣淨化降噪耳機，它既是一對降噪﹑高保真頭載式耳機的同時，亦是一個穿戴式的空氣淨化機，為用家同時解決城市空氣品質和噪音污染問題。

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這款新耳機在社交網站引發熱議，有人稱「Dyson的愚人節玩笑早早降臨。運氣不好的人們。這個想法太搞笑了，綁個風扇在臉上，然後病毒粒子噴灑得比你自己呼吸還要遠」，也有人問道，會不會有得挑選紫外線淨化器眼鏡。

Get in the zone with Dyson’s latest technology.



30 years of air filtration expertise pioneered into a wearable, high-end audio device. With a contact-free visor to supply a continuous stream of purified air to your nose and mouth. So, you can breathe cleaner air, anywhere. — Dyson (@Dyson) March 30, 2022

對於網民的反應，戴森其後發表推文指：「哈哈，這不是愚人節玩笑」。