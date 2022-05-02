英國王室｜夏洛特公主7歲生日　與寵物犬Orla「搭膊頭」老友鬼鬼

5月2日是英國夏洛特公主（Princess Charlotte）的生日，其母凱特王妃（Catherine, Duchess of Cambridge）一如以往為女兒拍攝照片並公開，以此慶祝。今次發布的相片還有新角，就是他們家寵物犬「奧爾拉」（Orla）第一次亮相。



威廉王子（Prince William, Duke of Cambridge）和凱特的新寵物是一隻曲架犬（Cocker Spaniel），名叫「奧爾拉」，意思是「黃金公主」。

牠是凱特弟弟詹姆斯・米德爾頓（James Middleton）2020年送給夫妻倆的禮物。已陪伴威廉和凱特9年的愛犬「盧波」（Lupo）2021年11月去世，他們一家非常傷心，幸好尚有「奧爾拉」陪伴。

曲架犬「奧爾拉」是凱特的弟弟詹姆斯・米德爾頓2020年送給威廉王子夫婦倆的禮物，之後成為他們的「家庭成員」之一。（英國王室）

王室對外發布夏洛特的三張照片，都是在諾福克郡（Norfolk）戶外拍下。威廉一家大部份時間住在英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）御賜的邸安默堡（Anmer Hall）。安默堡位於女王的桑德林漢姆莊園（Sandringham House）。

夏洛特置身春日的藍鈴花叢中，笑容燦爛，表現也一貫自然大方。不過時間過得真快，小公主長大了不少，過去的稚氣有所減褪，開始有點少女感。

置身在春天中盛放的藍鈴花中，英國夏洛特公主展露招牌笑容。這是英國凱特王妃2022年4月30日為夏洛特所拍的照片，慶祝小公主5月2日的7歲生日。（英國王室）

夏洛特生於2015年5月2日，是王室第四順位繼承人。慶祝過女兒的生日後，威廉和凱特也會在5月6日慶祝兩人結婚11周年紀念。