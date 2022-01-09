英國王室｜凱特40歲生日肖像照透露隱藏個性　向戴安娜王妃致敬

英國劍橋公爵夫人凱特（Duchess of Cambridge）9日歡度40歲生日，王室官方社交網站在凱特生日前夕公布了凱特3張肖像照，英國《每日郵報》報道，這些肖像照與凱特平日較拘謹的公眾形象大相逕庭，顯露她隱藏的一面，兼具時尚與藝術，完全不輸給荷里活A級明星。



照片中凱特穿了3套禮服，都是來自時尚愛牌Alexander McQueen，搭配的珍珠和鑽石耳環是向奶奶戴安娜王妃（Princess Diana）致敬。

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這些肖像照由意大利攝影師Paolo Roversi掌鏡，在倫敦邱園拍攝。王室消息人士說，從這3張肖像照，可以看到凱特個性上的3個不同面向，「她有帝王之家莊嚴的一面，在那張古典照中，她的目光直視遠方。穿紅色禮服那張顯露40歲現代女性不拘小節的一面，而那張特寫照流露更親切的一面」。

這一系列肖像將由國家肖像藝術館收藏。凱特的最新肖像照讓王室粉絲興奮留言：「實在太美了」、「凱特的美完全不輸給明星」、「生日快樂！美人」。

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