日本「公主切」髮型歐美大熱 原為上流成年象徵 現成Kawaii文化
撰文：TVBS新聞網
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近日常在國外的IG上看到，歐美女性間似乎風靡將臉頰旁邊的頭髮剪成「直角」，硬生生將髮型分為「兩截」，這種髮型其實是來自日本的「公主切（姫カット）」（himecut），元祖可追溯回日本平安時代的女性，然而現在這股潮流再度流行於日本年輕人間，甚至傳到海外，讓許多歐美美女們爭相模仿，專家就直言，歐美確實是受到日本「Kawaii」（可愛）文化給影響。
日本富士電視台報道，現在日本年輕女性流行剪「公主切」，據她們表示「髮型能彰顯出個性」、「能讓臉看起更小」，而在社群平台上搜尋「＃hime」、「＃himecut」時，也會出現許多照片或影片。美國洛杉磯的流行搖滾樂團HAIM在格林美獎登場時，也是頂着一顆「復古公主切」；一流精品時裝秀走台時，也時常能見到留着「公主切」的模特兒，相當吸引觀眾目光，不過這種髮型，可不是近代的產物。
「公主切」不僅是一個復古髮型，更深得日本以至歐美新一代女生歡喜：（按圖了解）
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富士電視台訪問相當熟悉美容歷史的大學教授富田知子，她表示最早的「公主切」可追溯自日本平安時代（794年-1185年）的上流社會，當時女子會留一頭長髮，直到16歲時將「鬢角削掉」來象徵成年。
在1970年時「公主切」也在女性間掀起爆炸熱潮，是日本演員、歌手麻丘惠美的標誌性髮型。
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這樣擁有1200年以上歷史的風俗如今流行到國外，富田知子教授坦言是受到日本「Kawaii」文化影響，對於外國人來說，所謂的可愛果然還是日本，像是動漫、哥德蘿莉塔等都是日本的獨特文化，標誌着「Kawaii」文化，這種打扮能為可愛效果加分。美媒甚至稱「公主切」為「動漫髮型（anime hair）」，顯見歐美也受到動漫一定程度影響。
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