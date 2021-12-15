日本服飾店試衫要戴頭套？　網民熱議有重要用途：長知識了

許多人喜歡逛實體服飾店，因為可以親眼看到衣服在身上的樣子，不過，在日本要「戴頭套」才能試穿！引起網友熱議頭套的用途。



日本一名網友「teamfuwafuwa」在Twitter貼出一張頭套的照片，寫下「也許男人不知道女人每次試穿都是這樣（戴頭套）？」原來，不少女性試穿衣服的時候，臉上有化妝，為了避免穿脫時妝容弄髒衣服，日本的服飾店會提供「試穿頭套（試着用フェイスカバー，Face Cover）」，是一次性不織布透氣頭套，避免衣服染色、維持顧客的妝容。

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過往試穿頭套只出現在女性試衣間，所以不少男性網友都沒看過。直到新冠肺炎爆發後，服飾店為了防疫，也會要求男性客人使用頭套；台灣則有部分日系服飾店也會提供頭套穿戴。

網友得知後，紛紛留言「我還真的是頭一次見到，竟然有這種東西」、「活了30歲第一次知道」、「長知識了」、「感覺頭上有髮蠟什麼的也需要吧」、「有些客人覺得套這個很麻煩就不想用，然後我就發現衣服不知不覺間沾上粉底了」。

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