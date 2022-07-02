《老友記》創作人為劇集不夠種族多元致歉　捐3120萬支持非裔研究

經典美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）受歡迎程度一直高居不下，但創作人兼執行監製考夫曼（Marta Kauffman）6月底接受美媒訪問時，為此劇不夠種族多元而致歉，她稱「我對自己25年前沒有更加明白感到尷尬。」她決定向一間大學的非洲和非裔美國人研究部門捐款400萬美元（約3,120萬港元）。



《老友記》自1994年播出至2004年劇終，捧紅珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、Matt LeBlanc等六位主角。劇內大部份是白人演員，也有非裔、亞裔角色，但由於數目不多且不是主角，遭部份人批評劇集不夠種族多元。

美媒《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）6月29日刊出考夫曼的訪問，考夫曼對此回應稱，過去她認為《老友記》是遭不合理地挑選出來捱罵，有色人種角色少的問題得到過度關注，她也為此感沮喪。

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現在她有了不一樣看法，認為這些批評是合理的，她稱《老友記》未能更加種族包容，是她內在系統式種族主義（systemic racism）的一個症狀，而這症狀困擾着社會，在2020年美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡事件及其引發的抗議運動後，她更清楚地看到這一點。

她指「在過去20年裏，我學到很多東西...... 承認和接受過錯並不容易，看着鏡子裏面的自己是痛苦的事。我對自己25年前沒有更明白感到尷尬。」

考夫曼決定向母校布蘭代斯大學（Brandeis University）捐出400萬美元，為非洲和非裔美國人研究部門創立一個教授職位，捐款也會用於招募更多專家學者和教師、為學生提供新的獎學金機會等。