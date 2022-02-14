《老友記》Friends「重新登陸」中國平台　LGBTQ情節被刪網民不滿

美國經典電視劇集《老友記》（Friends，或譯作《六人行》）近期在中國大陸影音串流平台上重新上架，不過有不少觀眾發現劇情中有關同性戀的對話遭到刪除，讓大陸網友不滿，在微博上嘲諷，「大概是因爲《我國電視劇已進入高質量發展階段》」、「全地球就咱們這這麼脆弱，啥都看不了是吧」。



根據美國有線新聞網絡（CNN）報道，此次被刪減的劇情是在被刪除的情節是第1集，其中一個角色羅斯（Ross）提到前妻與他離婚的原因，是因為她發現是自己是女同志，所以決定離婚並與自己的真愛在一起。

除此之外，另外一段帶有性暗示的對話也被刪除，且在其中一段劇情中，羅斯和友人討論兩性各自有的好處時，羅斯說道「（女人可達到）多重高潮」（multiple orgasms），雖然平台保留了原文發音及字幕，但中文字幕卻被硬生生翻譯成「女人有說不完的八卦」。

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CNN報道指出，這起事件在微博上引發熱議，還一度讓「#老友記刪減」成為熱門標籤，截至11日晚上，共有超過5400萬次瀏覽次數。有大陸網友留言表示，「無語，實在想不到有什麼好刪」、「上世紀90年代拍的日常劇在2022年被刪減，有點幽默」、「是不是看了幾個葷段子，祖國的花朵就長歪了？」，還有人諷刺說道，「外面的世界都是假的，我生活在祖國的新聞聯播裡」，吸引超過百名網友按讚。

據了解，《老友記》曾在2012年於大陸串流平台「搜狐視頻」和「愛奇藝」播出，當時公開的版本並未受到審查，內容未經刪剪，直到2013年合約到期後下架。直到2021年，《老友記：當我們又在一起》（Friends: The Reunion）上映，各串流平台再度購買《老友記》播映權，因此自2月11日起，在Bilibili（俗稱B站）、騰訊、優酷、搜狐、愛奇藝都可以看到，不過已經是經審查後的版本。

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