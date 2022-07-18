被問打算生多少孩子　Elon Musk：火星需要人類

世界首富、特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）近來被揭與公司女下屬育有一對雙胞胎，成為傳媒熱話。目前外界已知他有10名孩子（其中1名夭折），據美媒7月17日報道，美國富豪古班（Mark Cuban）在節目爆料，指自己曾問馬斯克打算生多少孩子，結果對方回應稱「火星需要人類」。



古班為美國籃球隊達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）班主，他7月14日在一個網絡節目上談到馬斯克再添孩子的新聞，然後分享了自己過去與馬斯克的短訊對話，當時他發短訊恭賀馬斯克：「老友，恭喜你，你打算要多少（孩子）？」然後馬斯克的短訊回應是「火星需要人類」（Mars needs people）。

古班又談到自己之後再回覆，但馬斯克沒有回應，古班稱「我不認為他喜歡我」。

Elon Musk：圖為2022年3月22日，美國電動車生產商特斯拉行政總裁馬斯克在德國格林海德附近，出席Tesla新工廠的開幕儀式。（Getty）

51歲的馬斯克過去曾多次表達對人類生育率下降問題的關注，並呼籲人們應該多生孩子，以「防止文明崩潰」。

他與首任妻子育有6名孩子，其中首胎的孩子不幸於出生10周後夭折，他之後與歌手女友Grimes育有兩兒，然後最新被揭與女下屬再誕下雙胞胎，合共10名孩子。

馬斯克前女友安芭赫德（Amber Heard）也透過代母誕下一名女兒，外媒也傳出其生父有可能是馬斯克的消息，目前兩方均沒有證實。