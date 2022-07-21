哈利波特｜魁地奇Quidditch改名「魁地球」　與作者羅琳劃清界線

人氣奇幻小說系列《哈利波特》（Harry Potter）的世界內有一項名為魁地奇（Quidditch）的虛構運動，有愛好者受此啟發，在現實世界發展同名運動，不過主辦機構在7月19日宣布，將運動改名為「魁地球」或「四球」（quadball），其中一個原因是與原作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）「割席」。



澳洲廣播公司（ABC）21日報道，舉辦魁地奇比賽的國際魁地奇協會（International Quidditch Association，IQA）宣布，跟隨美國魁地奇協會（US Quidditch，USQ）及當地的魁地奇大聯盟（Major League Quidditch，MLQ）的步伐，由「魁地奇」易名為「四球」，指新名稱反映比賽的球類和位置數目。

哈利波特：魁地奇（Quidditch）由小說內的虛構運動搬到現實世界，圖為2017年2月18日，英國倫敦一個公園內的魁地奇比賽。（Getty Images）

IQA早在3月宣布改名計劃，並成立改名委員會處理有關問題。當局指出，改名的主要原因是與J.K.羅琳有關，指對方的反對跨性別人士言論惹來外界的口誅筆伐，而魁地奇是一項男女共同參加的活動，而且協會以積極鼓勵包容，不同種族、文化背景、年齡、語言、性別、性取向的人士都可以參與。

另外一個原因就是「錢作怪」，魁地奇本身是華納兄弟（Warner Bros）電影公司擁有的註冊商標，意味任何人有意使用這個名字時，都需要向對方支付版權費。IQA雖然沒提及實際費用，但估計並不便宜，當局同時稱，希望這項運動可以像其他運動一樣，從卑微的地方發揚光大。

目前全球有大約600隊魁地奇註冊隊伍，分佈於全球40個國家和地區，包括目前在愛爾蘭備戰魁地奇歐洲運動會（IQA European Games）的香港隊。IQA表示，會協助各地方協會為魁地奇「正名」為「四球」。