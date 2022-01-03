哈利波特20周年｜最大人生贏家？沒人記得他　卻娶到這荷里活女神

隨着《哈利波特20周年：重返霍格華茲》（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts）特別節目的推出，關於這一系列影片的話題再度發燒。



在娛樂圈其實有不少《哈利波特》迷，青少年時期都把原著讀得很熟、電影也看了好幾遍，包括珍妮花勞倫斯（Jennifer Lawrence）、Ariana Grande、湯賀蘭（Tom Holland）等。

但卻有一個人，不僅瘋狂著迷《哈利波特》，甚至還嫁給了其中一位童星……

戲份少到粉絲也沒印象 卻娶到荷里活這女神 點圖看看這「人生贏家」及其太太是誰▼▼▼

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「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）從不諱言自己是《哈利波特》的大粉絲，曾經整天K著原著小說也不嫌膩，她的丈夫湯姆艾克利（Tom Ackerley），外界本來只知道是在電影圈從事幕後工作，也和她一起製作了《冰之驕女》（I, Tonya）等片，沒想到小時候亦曾在《哈利波特》系列影片軋上一角，雖然是個連名字也沒有、很快一閃即過的角色。

瑪歌曾在訪談騷節目中說道：「我先生曾經在《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》（Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）亮相，可是他是臨時演員，不仔細看不會注意到。片中跩哥馬份怒氣沖沖走向鷹馬，很不客氣地伸手把擋他路的史萊哲林學生推開，其中一個人就是我的先生。」

儘管湯姆艾克利在《哈利波特》影片幾乎談不上有戲份，卻比絕大多數片中男童星都讓人羨慕，能夠娶到「女神」瑪歌羅比，而瑪歌還打趣道：「你如果早點告訴我你演過《哈利波特》，我們會更早結婚。」

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