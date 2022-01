哈利波特20周年｜最大人生贏家？沒人記得他　卻娶到這荷里活女神

隨着《哈利波特20周年:重返霍格華茲》(Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts)特別節目的推出,關於這一系列影片的話題再度發燒。



在娛樂圈其實有不少《哈利波特》迷,青少年時期都把原著讀得很熟、電影也看了好幾遍,包括珍妮花勞倫斯(Jennifer Lawrence)、Ariana Grande、湯賀蘭(Tom Holland)等。

但卻有一個人,不僅瘋狂著迷《哈利波特》,甚至還嫁給了其中一位童星……

「小丑女」瑪歌羅比(Margot Robbie)從不諱言自己是《哈利波特》的大粉絲,曾經整天K著原著小說也不嫌膩,她的丈夫湯姆艾克利(Tom Ackerley),外界本來只知道是在電影圈從事幕後工作,也和她一起製作了《冰之驕女》(I, Tonya)等片,沒想到小時候亦曾在《哈利波特》系列影片軋上一角,雖然是個連名字也沒有、很快一閃即過的角色。

瑪歌曾在訪談騷節目中說道:「我先生曾經在《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)亮相,可是他是臨時演員,不仔細看不會注意到。片中跩哥馬份怒氣沖沖走向鷹馬,很不客氣地伸手把擋他路的史萊哲林學生推開,其中一個人就是我的先生。」

儘管湯姆艾克利在《哈利波特》影片幾乎談不上有戲份,卻比絕大多數片中男童星都讓人羨慕,能夠娶到「女神」瑪歌羅比,而瑪歌還打趣道:「你如果早點告訴我你演過《哈利波特》,我們會更早結婚。」

